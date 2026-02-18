Olot busca 3.000 respostes per al seu nou Pla d'Igualtat amb punts de suport al febrer i març
El consistori olotí vol actualitzar el Pla d’Igualtat del 2008 amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat lliure de discriminacions, i ha obert una enquesta a majors de 16 anys
Olot ha posat en marxa el procés per redactar el nou Pla d’Igualtat de Ciutat i ha activat una enquesta oberta amb l’objectiu d’arribar a 3.000 respostes. La participació s’adreça a persones majors de 16 anys que fan vida a la ciutat —hi treballin, hi estudiïn o hi tinguin una segona residència— i el qüestionari es completa en uns 10 minuts.
L’Ajuntament d’Olot ha iniciat l’elaboració del nou Pla d’Igualtat de Ciutat, un document que ha de marcar les polítiques municipals en aquesta matèria per als pròxims anys. La ciutat disposa d’un pla des del 2008, però ara es vol actualitzar-lo i adaptar-lo a la realitat actual i al marc normatiu vigent.
El treball es fa conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i vol incorporar una mirada interseccional, amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat lliure de discriminacions per raó de gènere i amb polítiques públiques més equitatives.
Diagnosi amb enquesta oberta a la ciutadania
El procés arrenca aquest febrer amb una fase de diagnosi que combinarà informació quantitativa i qualitativa. Estan previstos grups de discussió amb personal tècnic i agents socials, entrevistes a la ciutadania i una enquesta oberta per recollir percepcions i necessitats.
L’enquesta, d’una trentena de preguntes, és una de les peces centrals de la campanya i es pot respondre al web plaigualtat.olot.cat. El consistori vol assolir 3.000 respostes per obtenir una radiografia tan representativa com sigui possible.
La regidora d’Igualtat, Participació i Drets Civils, Susanna Pagès, assenyala que la participació és clau perquè el futur pla incorpori el que la ciutadania viu i percep i es tradueixi en mesures concretes.
Punts de suport per respondre l’enquesta
La campanya porta per lema “Volem Igualtat. I tu?” i vol posar el focus en com la igualtat afecta àmbits del dia a dia com la convivència, les oportunitats, les cures, l’espai públic o el món laboral. A partir de les dades recollides, el futur document haurà de concretar línies estratègiques, objectius i actuacions, amb calendari i indicadors d’avaluació.
Per facilitar que tothom pugui respondre el qüestionari, s’habilitaran Punts d’Igualtat amb suport tècnic per a qui necessiti ajuda. Estaran instal·lats el 23 de febrer i el 2 de març (de 10 a 13 h) davant de Sant Esteve, i també el 27 de febrer a la tarda i el 6 de març al matí a la plaça Mercat.
L’Ajuntament preveu que el document final inclogui la diagnosi, les línies estratègiques, els objectius, les accions i els indicadors d’avaluació, i que es presenti públicament al llarg d’aquest 2026 un cop validat.
