Sílvia Orriols acusa l’oposició de voler descarrilar el projecte de residència d’avis per tombar el seu govern
L’Ajuntament ha proposat de crear una unió d’empreses gestores per tirar endavant les obres
L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha qualificat d’“injustos i indecents” els comentaris que, segons assegura, estan fent diferents partits de l’oposició sobre el projecte per reubicar la residència d’avis a la zona del Pla. Les crítiques han aparegut després que el procediment hagi quedat desert, un cop la gestora de residències que s’hi presentava no fos acceptada per deficiències en diversos documents que havia d’aportar.
Ara, l’Ajuntament de Ripoll ha convidat diferents gestores a conformar una unió d’empreses per presentar una proposta amb solvència tècnica en un termini de deu dies. Si s’hi avinguessin, Orriols considera que es podrien adjudicar i iniciar les obres, tot i que admet que els terminis d’execució són cada vegada més ajustats.
Inicialment, el govern de Junts del mandat anterior, liderat per Jordi Munell, havia aconseguit una subvenció de 2,7 milions d’euros per a un projecte de recinte firal, al qual l’Ajuntament hi havia de sumar 3,3 milions més, segons els càlculs d’Orriols. Les limitacions econòmiques i d’endeutament del consistori van fer que Aliança Catalana plantegés l’alternativa de traslladar-hi la residència d’avis actual, ubicada al barri de Sant Pere i que, segons l’alcaldessa, es troba en un estat de degradació.
Orriols sosté que l’oposició “vol fer caure el meu govern amb qualsevol excusa” i afirma que els avis ripollesos no es mereixen que els polítics es comportin “de forma fratricida”.
