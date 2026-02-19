Acord dels Comuns amb el Govern: edifici definitiu per a l’Escola Balandrau i fi dels barracons al Salvador Sunyer de Salt
El pacte amb el PSC també inclou 2 milions per completar la segona fase de l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses i recull una residència pública a Sant Feliu de Guíxols i la reforma integral de l’estació d’autobusos de Blanes, entre altres actuacions
Els Comuns han tancat un acord amb el Govern per als pressupostos de la Generalitat del 2026. La formació assegura que el pacte posa el focus en el reforç dels serveis públics i la cohesió territorial. A les comarques gironines, el partit destaca dues actuacions educatives: la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Balandrau de Girona, a Fontajau, ara en mòduls prefabricats, i l’impuls “prioritari i urgent” de la construcció de l’Institut Salvador Sunyer de Salt, que continua en barracons des del seu inici, fa uns 20 anys.
En el mateix àmbit, els Comuns afegeixen que el pacte inclou 2 milions d’euros per completar la segona fase de l’Institut Escola Mestre Andreu, a Sant Joan de les Abadesses. Segons el document, aquesta partida ha de servir per acabar el centre i donar continuïtat al projecte educatiu.
La mobilitat és l’altre gran bloc amb mesures que afecten Girona. Els Comuns indiquen que els comptes incorporen l’estudi del traçat del tren-tram a Girona ciutat dins del projecte Olot–Banyoles–Girona. El text situa l’arribada al nou Hospital Trueta i a Montilivi, i apunta que es preveuen ramals cap a la Costa Brava i l’aeroport. En aquest mateix apartat, el document també recull l’encàrrec de l’informe informatiu del tram ferroviari Blanes–Lloret i la publicació dels informes de l’Eix Transversal Ferroviari, que ha de connectar la demarcació amb Lleida.
Pel que fa al transport per carretera, els Comuns expliquen que l’acord incorpora un pla de millora de la xarxa d’autobusos. En concret, el text parla de reforçar línies interurbanes que afecten Girona, Blanes i Puigcerdà, com ara Blanes–Tordera–Barcelona, Puigcerdà–Girona i Lleida–Girona per l’eix transversal. La formació vincula aquest reforç a la demanda de mobilitat i també a les incidències recurrents a Rodalies.
La reforma integral de l’estació d’autobusos a Blanes
En l’àrea de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, els Comuns destaquen una actuació a Blanes: impulsar la reforma integral de l’estació d’autobusos. El document esmenta millores per corregir deficiències d’accessibilitat, cobertes, senyalització i espais d’espera, i adaptar l’equipament als estàndards actuals de mobilitat pública.
El pacte també incorpora una mesura social al Baix Empordà. El document recull impulsar la construcció d’una nova residència pública per a gent gran a Sant Feliu de Guíxols, amb la cessió del terreny per part de l’Ajuntament i el finançament corresponent per part de la Generalitat.
En habitatge, el text afegeix l’adquisició de 12 pisos a Planoles per destinar-los a lloguer públic. I en l’àmbit mediambiental, inclou mesures per fomentar l’ús d’aigua regenerada a la Costa Brava i la posada en marxa del Conservatori del Litoral, amb la voluntat d’avançar cap a una gestió participada del territori costaner.
Més enllà dels punts territorialitzats, els Comuns emmarquen l’acord en mesures de caràcter general, com el manteniment de les bonificacions del 50% al transport públic o l’ampliació de les beques menjador, entre d’altres. El document, però, no concreta calendari d’execució ni en quin punt administratiu es troba cada actuació, i el partit presenta el paquet com a compromisos inclosos en el marc del pacte pressupostari del 2026.
