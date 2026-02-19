Activada l'alerta del Ventcat per ratxes superiors als 100 km/h a bona part del país
El vent de component oest afectarà especialment el Pirineu, el Prepirineu i la meitat sud del país
Adif suspèn la circulació de trens entre les onze i les quatre de la tarda
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per forts vents des de la nit d'aquest dimecres a divendres al migdia en bona part del país. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 100 km/h especialment al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud del país. Al Pirineu, el llindar d'avís de fort vent s’allargarà fins a la matinada de divendres, i se superarà sobretot a les cotes altes. Podrà anar acompanyat del torb. Protecció civil demana prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat i el Servei Català de Trànsit restringeix la mobilitat als vehicles de gran tonatge a la zona sud del país.
Les últimes prediccions meteorològiques apunten que l'episodi serà especialment intens les hores centrals de dijous sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de la meitat sud, tot i que el vent bufarà pràcticament arreu de Catalunya.
També indiquen que a partir d'aquesta matinada el vent bufarà fort a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ja de cara al matí es reforçarà en aquestes mateixes comarques i a les Terres de l'Ebre, litoral i prelitoral de Tarragona i comarques del Pirineu i Prepirineu. A banda d'aquestes comarques, el vent també serà fort a la resta del país excepte a les comarques del terç nord-est.
El vent bufarà de component oest i fins i tot es podrà superar el llindar de més de 126 quilòmetres per hora entre les set del matí i les set de la tarda al Baix Camp i l'Alt Camp i el dels 108 al Tarragonès i al Baix Penedès. Al Pirineu, el llindar d'avís se superarà sobretot a les cotes altes i pot provocar torb per la neu acumulada i la que es preveu que també hi precipiti. De matinada, el vent es mantindrà especialment fort al Pirineu i a l'Empordà, i es podrà allargar el fenomen fins al migdia.
Un episodi menys intens i menys extens
El Govern apunta que amb els mapes de perill actuals, l'episodi no es preveu "tan intens ni extens" com el de la setmana passada. Protecció Civil demana igualment prudència perquè hi ha arbrat mal falcat després de molts episodis de pluja i vent, i també poden produir-se despreniments de terreny. Així mateix, hi ha moltes poblacions on encara se celebren festes carnavalesques. El CECAT ha fet arribar el comunicat de l’activació del pla a tots els municipis afectats.
Com a consells generals, Protecció Civil diu que a casa cal recollir els tendals i despenjar elements de la façana o balcó que puguin caure, com ara testos o estenedors. Al carrer, cal vigilar amb el mobiliari urbà i evitar travessar parcs o zones amb molt arbrat, per si cauen branques. En moments que el vent bufi fort, cal evitar situar-se prop de murs inestables, cartelleria o altres elements de mobiliari que no siguin estables.
Si és imprescindible desplaçar-se amb vehicle, cal comprovar abans l’estat del trànsit. S’ha de vigilar més encara amb les distàncies de seguretat, especialment les laterals si es fan avançaments.
Adif suspèn la circulació de trens entre les onze i les quatre de la tarda
Adif suspendrà la circulació ferroviària a Catalunya aquest dijous entre les 11.00 h i les 16.00 h. La interrupció del servei afectarà el trànsit ferroviari d'Intercity i Euromed, durant la franja horària indicada, si bé la incidència concreta podrà variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques.
Restriccions als vehicles pesants
En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat diverses restriccions a la mobilitat. Els vehicles pesants de més de 7,5 tones tindran l'obligació de circular pel carril dret, no podran avançar i no podran circular a més de 80 quilòmetres per hora a les vies d'alta capacitat de la demarcació de Tarragona.
A més s'estableix una restricció de circulació per l'AP-7 entre Cambrils i Amposta en ambdós sentits que afectarà tots els vehicles pesants de més de 7,5 tones. L'SCT recomana com a rutes alternatives l'A-7 i l'N-340, on s'aixeca la restricció permanent.
Pel que fa a les activitats de lleure a l’exterior, cal evitar fer-les en zones boscoses i a la costa i es recomana posposar-les en la mesura del possible, especialment aquelles activitats col·lectives o en grup amb menors o persones vulnerables.
Reforç dels Bombers
Finalment, cal destacar que a partir de demà els Bombers reforçaran l'operatiu a les regions d'emergències de les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'àrea metropolitana sud. El reforç preveu obrir parcs de Bombers Voluntaris, incrementar personal als parcs de Bombers professionals i reforçar comandaments i personal Tècnic Especialista Operador de Control (TEOC) tant a les sales de les regions com a la Sala Central de Coordinació d'Emergències.
