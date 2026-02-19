Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ajuntaments gironins alerten d’una estafa: truquen per una dosi de reforç de la covid per segrestar comptes de WhatsApp

El frau, que utilitza la sanitat com a esquer, consisteix a demanar un codi de verificació per SMS per robar el compte de WhatsApp i sol·licitar transferències o diners als contactes de la víctima

Aplicació de Whatsapp en un mòbil.

Aplicació de Whatsapp en un mòbil.

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Diversos ajuntaments gironins han difós un avís a través de les seves xarxes socials del Departament de Salut després de detectar un nou intent d'estafa que utilitza la sanitat com a esquer. Segons l’alerta, ciberdelinqüents truquen fent-se passar per treballadors del Ministeri de Sanitat i ofereixen una suposada cinquena dosi de reforç de la covid-19.

Salut és taxatiu: “NO, el Ministeri de Sanitat no està trucant per una cinquena dosi de reforç de la covid.” I recorda que “les institucions públiques MAI et demanen dades personals per telèfon.” En la mateixa línia fan els avisos els ajuntaments.

Per fer més creïble la trucada, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya explica que els estafadors poden arribar a mencionar informació personal de la víctima -adreça, número de telèfon, correu electrònic, entre d’altres-, dades que, poden haver estat obtingudes a través del mercat negre d’Internet. Tot plegat, però, forma part de l’engany.

El pas clau: el codi de verificació

Quan ja han guanyat la confiança de l’interlocutor, demanen un codi de verificació que l’usuari rep per SMS. L’objectiu real és robar el compte de WhatsApp: amb aquest codi poden accedir-hi i prendre’n el control, especialment si la víctima no té activada la verificació en dos passos (doble factor d’autenticació).

Un cop segrestat el compte, la finalitat és suplantar la identitat i cometre nous fraus: per exemple, enviar missatges als contactes de la víctima per demanar transferències o diners via Bizum.

Els precedents

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya adverteix que aquest mètode s’assembla a estafes detectades fa mesos, quan els ciberdelinqüents suplantaven el suposat servei tècnic de WhatsApp per aconseguir el control de comptes d’usuaris.

També recorda que el Ministeri de Sanitat no està trucant per cap dosi de reforç. Si es tenen dubtes mèdics, ca trucar al 061 o al CAP. Al mateix temps subrtallen que no s'han de compartir mai els codis de verificació que reps per SMS, perquè són una mesura de seguretat per evitar robatoris de comptes o transferències no autoritzades. Finalment, destaquen que si es rep una trucada sospitosa, s'ha de penjar de seguida i bloquejar el número.

Ajuntaments gironins alerten d’una estafa: truquen per una dosi de reforç de la covid per segrestar comptes de WhatsApp

