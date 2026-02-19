Aquesta és la nota que posen els usuaris de l'atenció primària gironina
Nou de cada deu tornarien a triar el seu CAP, segons la darrera enquesta de Salut
Alguns centres de la Selva suspenen per la dificultat a l'hora d'obtenir dia de visita
Els usuaris de l’atenció primària de la Regió Sanitària Girona puntuen el servei amb un 8,07 sobre 10 el 2025, mantenint nivells similars als del 2023 i 2024 (8,03) amb una lleugera millora, segons una enquesta del Servei Català de la Salut. La fidelitat augmenta fins al 89,6%, per sobre del 88,4% de l’anterior enquesta.
A Catalunya hi han participat 32.125 persones, 3.280 de les 41 àrees bàsiques de salut de Girona. L’enquesta es va fer a l’octubre de 2025 mitjançant formulari web enviat per SMS.
Girona se situa per sobre de la mitjana catalana en 21 dels 22 ítems analitzats. S’han millorat 15 resultats, 2 es mantenen i 5 baixen lleugerament (entre un 0,1% i un 1,2%). Dotze indicadors superen el 90%, dos més que el 2024. Els aspectes més ben valorats són la neteja (95,9%), el tracte d’infermeria (95,2%) i la coherència de la informació (94,5%).
Entre els àmbits amb més marge de millora hi ha la puntualitat (73,3%) i la facilitat per obtenir dia de visita (70,5%), tot i que aquest últim és l’indicador que més creix respecte l’any anterior (+1,7%). Aquesta evolució coincideix amb la implantació el 2025 de la Programació per motius, un nou sistema d’accés per ajustar millor cada consulta al professional i al temps de resposta adequat.
Centres de la Selva entre els més mal valorats
Els ítems de la majoria de centres gironins se situen en registres similars a la mitjana catalana, tot i que n'hi ha alguns que destaquen perquè pràcticament tots estan per sota. Es tracta dels centres de Vidreres, Maçanet de la Selva i Sils. De fet, la satisfacció global se situa gairebé un punt i mig per sota (6,64) de la mitjana gironina.
L'equip d'atenció primària d'aquests municipis és l'únic de la demarcació que suspèn en un ítem, concretament en la facilitat per obtenir dia de visita (49%). Tots els ítems se situen per sota la mitjana catalana excepte tres.
