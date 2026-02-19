El Consell del Ripollès demana més servei d’autobusos amb el nord d'Osona
El servei actual dona cobertura a particulars i a una quarantena d’alumnes
El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell, i el vicepresident de Mobilitat, Sergi Albrich, s’han reunit amb els seus homòlegs del Consell d’Osona per articular una petició d’una nova línia d’autobús entre tots dos territoris. El servei actual dona cobertura a particulars i a una quarantena d’alumnes que cada dia viatgen del nord d’Osona cap a Ripoll, i de cent-deu més que ho fan del Ripollès cap a Manlleu o Torelló.
La freqüència dels trens fan que el primer comboi que arriba a Ripoll, ho faci passades les vuit del matí, quan els centres escolars ja han començat l'horari lectiu, i, en canvi, en autobús només hi ha una expedició de tarda. La voluntat del Consell del Ripollès és una nova línia d’autobús entre Ripoll i Torelló amb tres freqüències diàries en totes dues direccions. Una segona possibilitat consisteix en una línia encara més llarga entre Camprodon i Manlleu, també amb tres freqüències per sentit. Aquestes propostes es faran arribar al departament de Territori de la Generalitat, perquè les valori.
