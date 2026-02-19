Banyoles i Salt, les ciutats gironines on més s'incrementen els delictes
En el conjunt de les comarques gironines, el tràfic de drogues i els intents d'homicidi van a l'alça
Els delictes a les comarques gironines es van mantenir estables el 2025, en relació amb l'any anterior. En concret, a la demarcació es va registrar un lleu descens d'un 0,3% del nombre total de fets. Segons indica el balanç de criminalitat que facilita el Ministeri de l'Interior, a les comarques gironines es van produir 50.145 delictes, entre la criminalitat convencional i la ciberdelinqüència. Entre els fets que més han repuntat hi ha el tràfic de drogues que ho ha fet un 9,1% i els intents d'homicidi, que ho han fet un 38%, passant 21 a 29 d'un any a l'altre.
Entre les ciutats que més incrementen els delictes hi ha Banyoles i Salt i les que han vist com s'han reduït més els fets delictius hi ha Olot i Lloret de Mar.
Entre els delictes relacionats amb les agressions sexuals destaca l'increment de prop d'un 6% de les violacions que s'han produït a la demarcació i ja es freguen les 200 a l'any. En canvi, els tocaments han caigut un 8,5% en relació amb el 2024. Com és habitual, el delicte més comú ha estat el furt, o el que és el mateix, robar alguna cosa sense fer ús de violència ni intimidació. Durant el 2025 es van registrar a les comarques gironines un total de 13.931 furts, que suposen un lleu increment del 0,3%.
Pel que fa a robatoris amb força a domicilis es van investigar gairebé els mateixos que el 2024. En concret van ser 2.538, divuit més que l'any anterior. El que sí que va caure de manera més destacable van ser els robatoris amb força i intimidació, que van passar de 1.195 a 1.121, un 6,2% menys d'un any a l'altre.
Un altre dels aspectes que més ha crescut els darrers anys ha estat la cibercriminalitat, si bé el 2025 va baixar a les comarques gironines. Ho va fer més d'un 6% i es va passar dels prop de 8.000 delictes de 2024 a escassos 7.500 el 2025. Una caiguda que s'explica per les 600 estafes informàtiques menys que hi va haver el 2025, en relació amb l'any anterior.
Pugen a Banyoles i Salt
Entre les poblacions que el Ministeri de l'Interior facilita les dades, la crescuda dels delictes és més destacable a Banyoles i Salt. A la capital del Pla de l'Estany han pujat un 28% respecte un any a altre, però la criminalitat convencional ho ha fet un 42%. Això respon a un increment del 120% dels furts, el delicte més comú. En concret, s'ha passat de 183 a 403 aquest 2025.
Una situació similar s'ha viscut a Salt que ha vist com han pujat un 48% els furts i, com que és el delicte més comú, ha fet pujar de manera destacada els delictes totals. Se n'han registrat 1.247, gairebé 400 més que el 2024. Tant a Salt com a Banyoles també s'han incrementat els robatoris amb força i intimidació, si bé més moderadament.
L'altra localitat on pugen de forma destacable els delictes és Sant Feliu de Guíxols. Aquí l'increment més destacable fa referència al robatori de vehicles. Se n'han sostret 35 el 2025, gairebé el doble que l'any anterior.
En canvi, Olot, Lloret de Mar, Blanes i Girona veuen caure la quantitat de delictes que es produeixen al municipi. A la capital de la Garrotxa, la criminalitat convencional cau deu punts, especialment gràcies al 21% menys de furts que es produeixen. A Lloret de Mar cauen a la meitat els robatoris amb força a domicilis, mentre que a Blanes i Girona la baixada ve marcada pel 31% i 25% respectivament de descens de robatoris amb força i intimidació.
A Roses, Palafrugell i Figueres, els delictes es mantenen estables.
