Les comunitats islàmiques de Girona donen el tret de sortida al Ramadà

Més de 107.000 musulmans han començat avui 30 dies de dejuni diürn i pregàries comunitàries arreu de la província, a partir d'on els fidels s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta

Primera pregària d'inici del Ramadà a la Mesquita Assalam. / Aniol Resclosa

Meritxell Comas

Girona

La primera jornada de Ramadà, on estan cridats a participar més de 107.000 musulmans que professen la religió islàmica en el conjunt de la província, ha culminat aquest vespre amb la primera pregària nocturna oficial després del tradicional iftar (trencament del dejuni). A la mesquita Assalam de Girona, ubicada a la carretera de Barcelona, s’hi han congregat a partir de les vuit del vespre un centenar de fidels.

Amb l'inici del Ramadà, la comunitat islàmica ha donat el tret de sortida a 30 dies de dejuni diürn i pregàries comunitàries, on els fidels musulmans s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta, dedicant més temps a l'oració i a la caritat. Aquest període sagrat serveix per commemorar la revelació de l’Alcorà al poeta Mahoma. Per la seva banda, els infants, les persones que estan de viatge, les dones que tenen la menstruació, les embarassades i les persones malaltes estan exemptes de seguir el dejuni.

Un dels principals objectius del Ramadà és deixar d'alimentar el cos per a alimentar l'espiritualitat. El Ramadà, però, és una festivitat tant religiosa com cultural i comunitària.

65 centres de culte islàmics

En el conjunt de la província de Girona hi ha 65 centres de culte islàmics, segons el Mapa Religiós de Catalunya, impulsat per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat.

