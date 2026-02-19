Una publicació de Granés Fundació destaca la coproducció per millorar l'atenció en la salut mental
L'entitat ha publicat la tercera edició d'un llibret que recull els continguts de la 3a Jornada de Discapacitat Intel·lectual
Aquest dijous 19 de febrer s’ha presentat a Banyoles el llibret Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual/3, impulsat per Granés Fundació, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, i amb la col·laboració de Dincat.
La publicació se centra en la coproducció, un model que fomenta la implicació activa de professionals, persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies en el disseny, desenvolupament i avaluació de serveis de salut mental. Aquest enfocament reconeix el valor de l’experiència de les persones en relació a la provisió dels suports per a potenciar una atenció més inclusiva. La coproducció va ser el tema principal de la 3a Jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual, que es va celebrar el 29 de maig de 2025, al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Durant la jornada es van presentar diferents metodologies i casos d’èxit d’un model d’atenció que ara es recullen en la nova publicació.
Continguts de la publicació
Aquest llibret pretén ser un recurs de formació per a professionals dels àmbits de la salut, social i educatiu i també un material divulgatiu per a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual i la ciutadania en general.
La publicació recull la informació dels temes clau que es van tractar a la jornada, l’experiència de models d’èxit de coproducció i els beneficis que aporta aquest nou model. La coproducció és un model de treball col·laboratiu on professionals i persones usuàries (en aquest cas, persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de salut mental) participen conjuntament en el disseny, desenvolupament, execució i avaluació dels serveis que reben. No es tracta només de consultar l’opinió de les persones usuàries, sinó d’incloure-les com a agents actius amb veu i capacitat de decisió. És un canvi de paradigma que empodera les persones ateses, reconeixent les seves capacitats i coneixement sobre la pròpia experiència.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»