Reconeixen l’Hospital de Cerdanya com a model transfronterer únic a Europa
El premi europeu commemora els 25 anys de cooperació franco-espanyola
L’AECT Hospital de Cerdanya ha estat reconegut amb la menció especial de Salut en el marc del XXV Prix Pyrénées, un guardó que enguany ha commemorat 25 anys de cooperació franco-espanyola i que distingeix iniciatives que han contribuït de manera estructural a l’enfortiment de les relacions entre França i Espanya.
El jurat ha distingit l’Hospital de Cerdanya com a projecte únic a Europa i exemple concret de cooperació sanitària transfronterera al servei de la ciutadania. El centre integra sistemes, professionals i cultures sanitàries sota la fórmula jurídica d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), consolidant-se com un model singular de col·laboració entre França i Catalunya.
La menció especial de Salut ha estat recollida pel director general del centre, el Dr. Xavier Conill, i pel director general adjunt, Grégory Guibert. En el seu parlament, el Dr. Conill ha agraït el reconeixement i l’ha fet extensiu als més de 300 professionals del centre i a totes les persones que han participat en la construcció del projecte durant més de 20 anys, destacant que fan possible un servei públic essencial en un territori que se sent profundament europeu.
Per la seva banda, Guibert ha remarcat que l’Hospital de Cerdanya és el "símbol d’una cooperació exemplar entre França i Catalunya i una eina jurídica innovadora i única a Europa". També ha subratllat que garanteix una oferta sanitària de proximitat, de qualitat i segura per als ciutadans francesos de la Cerdanya i el Capcir.
