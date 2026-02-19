Senglar i cabirols: la Diputació de Girona desplega balises dissuasives per prevenir accidents a les carreteres
En sis punts de la xarxa viària gironina, la Diputació ha instal·lat 180 senyals luminosos que funcionen amb energia solar i detecten vehicles fins a 500 metres per protegir persones i fauna
La Diputació de Girona ha instal·lat nous dispositius dissuasius de fauna salvatge en sis trams de tres carreteres on s’ha detectat una accidentalitat elevada entre el 2020 i el 2024. La mesura vol reduir els accidents per la irrupció de senglars i cabirols, un problema que el 2023 va provocar 209 incidents a la xarxa viària de titularitat provincial.
La presència creixent d’animals salvatges a les comarques gironines està darrere d’un augment dels sinistres a les carreteres, especialment de nit. Segons dades de la Diputació, el 2023 es van detectar 209 incidents per irrupció de fauna a vies de titularitat provincial, una xifra que triplica la del 2016, quan se’n van comptabilitzar 61.
Per intentar frenar aquesta tendència, l’ens supramunicipal ha desplegat nous dispositius dissuasius en sis trams considerats conflictius. Són balises que combinen alerta acústica i llums quan detecten l’arribada de vehicles, amb l’objectiu d’incomodar els animals i fer que s’allunyin de la calçada.
Els equips funcionen amb energia solar integrada i no necessiten cablejat. La Diputació explica que tenen un consum baix, poden operar en condicions meteorològiques adverses —com pluja o neu— i disposen d’una autonomia d’entre dos i quatre mesos sense recàrrega solar.
Sis punts amb alta sinistralitat
Un dels trams on s’han instal·lat els dispositius és a la GIV-4082, entre Alp i la Molina: un quilòmetre i mig on s’han concentrat 30 accidents durant el període 2020-2024. Un altre punt és a la GIP-5233, entre l’A-26 i Montagut, amb 600 metres i vuit accidents comptabilitzats.
La resta de la instal·lació s’ha fet en quatre punts de la GIV-6026, de l'N-II a Sant Climent Sescebes passant per Masarac. En total sumen aproximadament un quilòmetre, i en aquest conjunt de trams s’hi han registrat 26 accidents en el mateix quinquenni.
Les balises s’han col·locat alternant-se a la vora esquerra i dreta de la carretera, a intervals de 25 metres. S’activen des del capvespre fins a l’alba a través d’un sensor intern de llum diürna (a partir de 150 lux) i poden detectar els vehicles fins a 500 metres.
Per cobrir els trams, la Diputació ha adquirit 180 unitats d’aquests dispositius, desenvolupats per l’empresa Faunatek i amb una vida útil estimada d’entre vuit i deu anys. El cost total de l’actuació, que inclou compra i instal·lació, és de 28.000 euros (IVA inclòs). El diputat de Xarxa Viària, Alfons Casamajó, ha remarcat que l’objectiu és “reduir l’accidentalitat i protegir tant les persones com la fauna” als punts més problemàtics.
Altres proves pilot
La Diputació recorda que en els últims anys ha fet diverses proves per prevenir col·lisions amb animals en trams amb incidència elevada. El 2022, va instal·lar senyals lluminosos led i va limitar la velocitat màxima a 50 km/h en determinades franges horàries i èpoques de l’any a la GIV-5313 (Canet d’Adri), la GIV-6217 (de Torroella de Montgrí a Sant Pere Pescador) i la GIV-6502 (a la platja de Pals).
Més endavant, el 2024, va col·locar balises dissuasives que emeten senyals acústics i lluminosos quan es detecta alhora la presència de vehicles i d’animals a prop de la via. Els trams escollits van ser la GIP-5239 (de Navata a Lladó) i, de nou, la GIV-4082 (d’Alp a la Molina). Segons l’ens provincial, en aquests casos els resultats van ser satisfactoris i es van detectar menys accidents als trams on s’havien instal·lat els dispositius.
