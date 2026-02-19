Sense ferits: els Bombers extingeixen un foc en un pis de Banyoles
Van treballar per extingir les flames a la cuina i executar tasques de sanejament i ventilació per descartar acumulació de fum
Els Bomberses van haver de mobilitzar aquest dimecres a la nit per un incendi en un pis de Banyoles, ubicat al carrer València.
Van activar tres dotacions, però finalment només en va actuar una. El foc es va concentrar a la cuina i les flames van afectar la campana extractora. La resta de l’estança va quedar afectada pel fum.
Els efectius van treballar en l’extinció, van fer el sanejament de la campana i, posteriorment, van prendre mesures per descartar una possible acumulació de fum a la zona.
A tres quarts d’onze ja van donar el foc per apagat i van ventilar l’habitatge. El succés es va saldar sense ferits.
