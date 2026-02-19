Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
therians Gironasalari mínimrobatori saltamontesramadàMovistarincendi Manlleu
instagramlinkedin

Sense ferits: els Bombers extingeixen un foc en un pis de Banyoles

Van treballar per extingir les flames a la cuina i executar tasques de sanejament i ventilació per descartar acumulació de fum

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Els Bomberses van haver de mobilitzar aquest dimecres a la nit per un incendi en un pis de Banyoles, ubicat al carrer València.

Van activar tres dotacions, però finalment només en va actuar una. El foc es va concentrar a la cuina i les flames van afectar la campana extractora. La resta de l’estança va quedar afectada pel fum.

Els efectius van treballar en l’extinció, van fer el sanejament de la campana i, posteriorment, van prendre mesures per descartar una possible acumulació de fum a la zona.

Notícies relacionades

A tres quarts d’onze ja van donar el foc per apagat i van ventilar l’habitatge. El succés es va saldar sense ferits.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents