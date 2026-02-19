Unió de Pagesos força que els ajuts del temporal Harry arribin a Girona
Agricultura es compromet a fer un informe de danys i incloure municipis de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i la Selva en el paquet d’ajudes
Unió de Pagesos ha arrencat al Departament d’Agricultura el compromís d’elaborar un informe complet dels danys del temporal Harry a les comarques gironines, especialment a l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. L’acord es va tancar en una reunió aquest dimecres als Serveis Territorials a Girona, on l’Administració també es va comprometre a incloure els municipis afectats en el paquet d’ajuts per reparar desperfectes.
El sindicat agrari situa els principals impactes del temporal entre el 19 i el 21 de gener, amb episodis d’inundacions i desbordaments, com el del riu Daró al Baix Empordà, que van afectar finques i infraestructures vinculades a l’activitat agrària.
Segons Unió de Pagesos, la necessitat d’aquest informe s’ha evidenciat després que, en la darrera sessió de la Taula Agrària, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, assegurés que no disposava de cap valoració dels Serveis Territorials gironins sobre els desperfectes causats per la tempesta.
El sindicat defensa que el document s’ha de fer “amb la màxima celeritat” perquè serveixi de base per activar ajudes i perquè els municipis de les quatre comarques gironines afectades quedin inclosos en el mateix paquet d’actuacions que ja es preveu per a altres territoris que han patit el temporal o episodis similars.
Informe i ajuts per als municipis afectats
Unió de Pagesos explica que, just després del pas del temporal, ja va reclamar ajuts per a les explotacions i els termes municipals afectats, i també mesures de manteniment de rius i rieres per reduir el risc de nous desbordaments i inundacions.
En aquest punt, l’organització assenyala el Departament d’Agricultura i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a responsables del manteniment del patrimoni hídric i dels efectes que se’n deriven sobre la propietat privada, “especialment la pagesia”. El sindicat exigeix als dos organismes que assumeixin responsabilitats pels danys que atribueixen a la manca de manteniment anual de lleres.
La demanda, remarquen, té com a objectiu que la resposta institucional sigui “efectiva” i que la tramitació de les ajudes no s’allargui, tenint en compte l’abast dels desperfectes i la necessitat de reparacions en zones afectades per l’aigua.
Pressió perquè les ajudes es concretin “com més aviat millor”
El sindicat assegura que continuarà treballant perquè els ajuts “siguin una realitat com més aviat millor”, i ho vincula al fet que, segons el que es va exposar a la mateixa Taula Agrària, el Govern disposaria de pressupost suficient per tirar endavant aquestes mesures.
Unió de Pagesos considera clau que el futur informe de danys reculli de manera completa l’afectació a l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i la Selva, per tal que els municipis gironins no quedin fora del paquet d’ajudes previst arran del pas del temporal Harry.
