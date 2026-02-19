Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vox demana personar-se com a acusació particular contra l'imam de Ripoll denunciat per una presumpta agressió sexual

Ignacio Garriga acusa les administracions de "posar-se de perfil" amb la "islamització"

Redacció

ACN

ACN

Ripoll

Vox ha demanat personar-se com a acusació particular contra l'imam que va ser denunciat per una presumpta agressió sexual a una menor d'11 anys. El partit d'extrema dreta considera que "l'islamisme és una greu amenaça per Catalunya" i que així ho venen denunciant des del 2019, "quan no existia Aliança Catalana". Així s'ha expressat el líder català del partit, Ignacio Garriga, que aquest dijous ha visitat Ripoll, on Sílvia Orriols governa en minoria a l'Ajuntament. Durant la seva intervenció, també ha acusat les administracions de "posar-se de perfil" amb el que consideren una "islamització" de la societat.

Garriga ha assegurat que "són la solució per fer front a l'islamisme i treure'ls dels carrers" per ser un partit amb representació estatal. Consideren que cap iniciativa política o associativa local "tindrà capacitat per revertir-ho".

