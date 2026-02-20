Els advocats gironins fan prop de 3.000 actuacions en català al torn d’ofici
Entre els col·legis de Girona i Figueres sumen el 16,72% de les 17.666 registrades a Catalunya el 2025
L’ús del català en les actuacions dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut (TOAD) continua a l’alça i les comarques gironines hi tenen un pes destacat. Segons el balanç del 2025, els col·legis d’advocats de Girona i Figueres concentren conjuntament prop de 3.000 actuacions en català, una xifra que representa el 16,72% del total comptabilitzat a Catalunya.
En concret, el Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) acumula el 13,59% de les actuacions en català del país, cosa que equival a unes 2.401 actuacions si es trasllada el percentatge a les 17.666 actuacions registrades el 2025. Per la seva banda, el Col·legi de l’Advocacia de Figueres aporta el 3,13%, és a dir, unes 553 actuacions. En conjunt, la suma s’enfila fins a unes 2.954 actuacions en català, a tocar del llindar de les 3.000.
El creixement s’emmarca en una tendència general a tot Catalunya. On el 2025 es van fer 17.666 actuacions en català, davant les 15.348 del 2024, un increment del 15% en un any. Aquest augment, segons el mateix balanç, es vincula al desplegament del pla de foment del català impulsat pel Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana.
El 2025 es va tancar amb 1.526 lletrats inscrits en aquest pla, amb l’objectiu de reforçar la disponibilitat de professionals que puguin atendre les actuacions del TOAD en català i, alhora, garantir que la llengua no sigui un impediment quan una persona requereix defensa o assistència lletrada.
Aquest pes territorial també es reflecteix en el pla de foment del català: els col·legis amb una major participació del programa són Vic (80% dels advocats inscrits al TOAD), Manresa (71,2%); el tercer lloc és pel de Girona (55%) i el quart pel de Figueres (43,1%). En números absoluts, però, el mapa canvia: el Col·legi de Barcelona és el que té més inscrits, amb 536, seguit del de Girona, amb 276. A continuació hi apareixen Lleida (97), Tarragona (96) i Manresa (89).
L’impuls del programa també ha vingut acompanyat de més recursos. El conveni entre el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i el Consell de l’Advocacia Catalana per fomentar la llengua catalana al torn d’ofici va permetre destinar durant el 2025 gairebé 463.000 euros al pla, un 15% més que l’any anterior. La inscripció és voluntària i preveu un complement de 25 euros per cada actuació feta en català en el marc de l’assistència jurídica gratuïta, tot i que els advocats adscrits també s’hi poden inscriure sense percebre cap complement, informa l'Advocacia Catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills