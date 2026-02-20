Com sol·licitar el Bo Lloguer Jove? Aquests són els documents que necessites
Per accedir als 250 euros mensuals, cal presentar el DNI, el certificat d'empadronament i la declaració de la Renda, a més del contracte de lloguer i els rebuts de pagament
El Bo Lloguer Jove, l’ajut que pot arribar fins als 250 euros al mes per pagar el lloguer d’un habitatge o habitació, exigeix presentar diversa documentació per acreditar que es compleixen els requisits. Segons la informació de la convocatòria a Catalunya, cal justificar la identitat, els ingressos i la situació contractual del pis.
Per accedir al Bo Lloguer Jove, el primer pas és acreditar la identitat i la residència habitual. Cal presentar el DNI vigent o, en el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre comunitari. També s’ha d’aportar el certificat o volant d’empadronament que demostri que el sol·licitant viu a l’habitatge per al qual demana l’ajut.
A banda de la identificació, l’administració demana documentació econòmica. És necessari justificar els ingressos amb la declaració de la Renda (IRPF) de l’últim any o bé amb un certificat d’imputacions de l’Agència Tributària o d’ajuts exempts de tributació. A més, s’ha d’entregar l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Contracte de lloguer
Pel que fa a l’habitatge, cal aportar el contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona que sol·licita l’ajut. També s’han de presentar els rebuts de pagament del lloguer corresponents a l’any en curs fins al moment de fer la sol·licitud.
Aquesta documentació es completa amb una declaració responsable assegurant que es compleixen les condicions establertes i no hi ha cap motiu d’exclusió. Igualment, es pot requerir un certificat de no tenir deutes amb Hisenda (AEAT), la Seguretat Social i l’Agència Tributària de Catalunya.
Llibre de família i compte bancari
Si escau, també s’ha d’adjuntar el llibre de família per acreditar la unitat de convivència, així com indicar el número de compte bancari on s’ha de fer l’ingrés de l’ajut.
La documentació concreta per accedir al Bo Lloguer Jove pot variar en funció de la convocatòria i del canal de tramitació, sigui telemàtic o presencial. En alguns casos, l’administració pot consultar directament determinades dades, com ara la identificació o la situació tributària, sense necessitat que el sol·licitant les aporti en paper.
