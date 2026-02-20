El Bo Lloguer Jove donarà ajuts de 250 euros amb un màxim de quota mensual de 750 € per pis a Girona
Cal tenir menys de 35 anys i residència legal a Catalunya, i les peticions es resoldran per ordre d'entrada fins que s'esgoti la partida pressupostària
La Generalitat obrirà la primera quinzena de març la convocatòria del Bo Lloguer Jove, dotada amb 29 milions d’euros. A les comarques gironines, l’ajut s’aplicarà a lloguers de fins a 750 euros mensuals i cobrirà 250 euros al mes durant dos anys.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va anunciar l’obertura imminent d’aquesta línia d’ajuts, finançada pel Ministeri d’Habitatge. La gestió de les sol·licituds anirà a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les peticions es resoldran per ordre d’entrada fins que s’esgoti la partida pressupostària.
El Bo Lloguer Jove consisteix en una aportació fixa de 250 euros mensuals durant un màxim de dos anys. Per accedir-hi, cal tenir menys de 35 anys, residència legal a Catalunya i una font regular d’ingressos, entre altres requisits establerts a la convocatòria.
En el cas de Girona, el preu del contracte de lloguer no podrà superar els 750 euros mensuals. Si es tracta d’una habitació en un pis compartit, el límit serà de 400 euros al mes. A la resta del país, els topalls varien segons la zona: 900 euros a l’àrea metropolitana de Barcelona (450 per habitació); 700 euros a Tarragona (350 per habitació); 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona (350 per habitació), i 600 euros a Lleida i les Terres de l’Ebre (300 per habitació).
Paneque va fer una crida als joves que compleixin els requisits perquè es registrin “ràpidament” un cop s’obri el termini, atès que l’assignació dels ajuts seguirà un criteri estrictament cronològic.
L’anunci es va fer durant una visita a una promoció de 32 habitatges dotacionals al carrer Alt de Sant Pere de Montcada i Reixac, construïts amb una inversió de 4,5 milions d’euros i el suport dels fons europeus Next Generation. Els pisos, inclosos en el pla del Govern per ampliar el parc públic, tenen superfícies d’entre 43 i 58 metres quadrats i lloguers que oscil·len entre 291 i 384 euros mensuals.
