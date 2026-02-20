Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

El Bo Lloguer Jove donarà ajuts de 250 euros amb un màxim de quota mensual de 750 € per pis a Girona

Cal tenir menys de 35 anys i residència legal a Catalunya, i les peticions es resoldran per ordre d'entrada fins que s'esgoti la partida pressupostària

La consellera Paneque i l'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, en la vista on va presentar el pla

La consellera Paneque i l'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, en la vista on va presentar el pla / Generalitat de Catalunya

Europa Press

Europa Press

Girona

La Generalitat obrirà la primera quinzena de març la convocatòria del Bo Lloguer Jove, dotada amb 29 milions d’euros. A les comarques gironines, l’ajut s’aplicarà a lloguers de fins a 750 euros mensuals i cobrirà 250 euros al mes durant dos anys.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va anunciar l’obertura imminent d’aquesta línia d’ajuts, finançada pel Ministeri d’Habitatge. La gestió de les sol·licituds anirà a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les peticions es resoldran per ordre d’entrada fins que s’esgoti la partida pressupostària.

El Bo Lloguer Jove consisteix en una aportació fixa de 250 euros mensuals durant un màxim de dos anys. Per accedir-hi, cal tenir menys de 35 anys, residència legal a Catalunya i una font regular d’ingressos, entre altres requisits establerts a la convocatòria.

En el cas de Girona, el preu del contracte de lloguer no podrà superar els 750 euros mensuals. Si es tracta d’una habitació en un pis compartit, el límit serà de 400 euros al mes. A la resta del país, els topalls varien segons la zona: 900 euros a l’àrea metropolitana de Barcelona (450 per habitació); 700 euros a Tarragona (350 per habitació); 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona (350 per habitació), i 600 euros a Lleida i les Terres de l’Ebre (300 per habitació).

Paneque va fer una crida als joves que compleixin els requisits perquè es registrin “ràpidament” un cop s’obri el termini, atès que l’assignació dels ajuts seguirà un criteri estrictament cronològic.

Notícies relacionades

L’anunci es va fer durant una visita a una promoció de 32 habitatges dotacionals al carrer Alt de Sant Pere de Montcada i Reixac, construïts amb una inversió de 4,5 milions d’euros i el suport dels fons europeus Next Generation. Els pisos, inclosos en el pla del Govern per ampliar el parc públic, tenen superfícies d’entre 43 i 58 metres quadrats i lloguers que oscil·len entre 291 i 384 euros mensuals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
  2. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  3. Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
  4. Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
  5. «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
  6. L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
  7. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  8. Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills

El PSC de Girona impulsa una taula de treball sobre el present i futur de l’educació a la ciutat

El PSC de Girona impulsa una taula de treball sobre el present i futur de l’educació a la ciutat

El Bo Lloguer Jove: com accedir als ajuts de lloguer de la Generalitat a les comarques gironines

El Bo Lloguer Jove: com accedir als ajuts de lloguer de la Generalitat a les comarques gironines

Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat

Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat

Cobres entre 22.000 i 35.000 euros? Hisenda adverteix que podries pagar més a la Renda del 2026 per aquest motiu

Cobres entre 22.000 i 35.000 euros? Hisenda adverteix que podries pagar més a la Renda del 2026 per aquest motiu

El final de la borrasca Pedro porta una pujada de les temperatures

El final de la borrasca Pedro porta una pujada de les temperatures

Una experta ho adverteix: l'error que comets cada cap de setmana i que arruïna el teu ritme circadià

Una experta ho adverteix: l'error que comets cada cap de setmana i que arruïna el teu ritme circadià

El govern espanyol descarta el català com a "requisit" per a la regularització de migrants

El govern espanyol descarta el català com a "requisit" per a la regularització de migrants

5 trucs per triar peix fresc al supermercat (i no fallar)

5 trucs per triar peix fresc al supermercat (i no fallar)
Tracking Pixel Contents