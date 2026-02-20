Rebaixes i vals de 50 euros a la Botiga al Carrer d’Olot
La Botiga al Carrer d'hivern d'Olot torna amb més de cinquanta comerços que oferiran descomptes i sortejaran vals de compra durant el 27 i el 28 de febrer
La Botiga al Carrer d’hivern torna a Olot els dies 27 i 28 de febrer amb la participació de més d’una cinquantena de comerços. La campanya inclou descomptes, el sorteig de quatre vals de 50 euros a la Plaça Mercat d’Olot i degustacions gratuïtes de caldo calent al centre de la ciutat.
La iniciativa, promoguda per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), arriba a la seva setena edició consecutiva en format de dos dies: divendres 27 a la tarda i tot el dissabte 28. Coincidint amb el final de la temporada de rebaixes, la proposta vol incentivar la compra de proximitat i dinamitzar el centre.
Enguany hi participen més de cinquanta establiments adherits —prop de la meitat dels membres de l’entitat— amb ofertes especials. A més, com a novetat, les parades de la Plaça Mercat d’Olot s’afegeixen a la campanya amb un sorteig de quatre vals regal de 50 euros cadascun entre les persones que hi facin compres superiors als 30 euros.
Els paradistes lliuraran butlletes a la clientela que superi aquest import i els guanyadors es donaran a conèixer dissabte a les 13 h davant l’accés al mercat. Els vals es podran utilitzar a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, als establiments de l’ACO, a la mateixa Plaça Mercat o als negocis adherits al Garrotxa Approp.
Caldo calent amb producte de proximitat
En paral·lel, l’ACO oferirà caldo calent gratuït de 18 a 20 h a la carpa instal·lada a la Plaça Rector Ferrer durant els dos dies de campanya. El brou forma part del Projecte Minva, una iniciativa que aprofita minves i excedents alimentaris de les parades del mercat per elaborar productes gastronòmics de proximitat.
Segons l’entitat, el projecte combina la lluita contra el malbaratament alimentari amb la promoció del producte local i recentment ha estat present al Fòrum Gastronòmic de Girona. La campanya compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olot i de la Generalitat de Catalunya, segons ha informat l’organització.
