Rebaixes i vals de 50 euros a la Botiga al Carrer d’Olot

La Botiga al Carrer d'hivern d'Olot torna amb més de cinquanta comerços que oferiran descomptes i sortejaran vals de compra durant el 27 i el 28 de febrer

La botiga al carrer d'Olot, en una imatge d'arxiu

Jesús Badenes

Olot

La Botiga al Carrer d’hivern torna a Olot els dies 27 i 28 de febrer amb la participació de més d’una cinquantena de comerços. La campanya inclou descomptes, el sorteig de quatre vals de 50 euros a la Plaça Mercat d’Olot i degustacions gratuïtes de caldo calent al centre de la ciutat.

La iniciativa, promoguda per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), arriba a la seva setena edició consecutiva en format de dos dies: divendres 27 a la tarda i tot el dissabte 28. Coincidint amb el final de la temporada de rebaixes, la proposta vol incentivar la compra de proximitat i dinamitzar el centre.

Enguany hi participen més de cinquanta establiments adherits —prop de la meitat dels membres de l’entitat— amb ofertes especials. A més, com a novetat, les parades de la Plaça Mercat d’Olot s’afegeixen a la campanya amb un sorteig de quatre vals regal de 50 euros cadascun entre les persones que hi facin compres superiors als 30 euros.

El cartell anunciador de la nova edició

Els paradistes lliuraran butlletes a la clientela que superi aquest import i els guanyadors es donaran a conèixer dissabte a les 13 h davant l’accés al mercat. Els vals es podran utilitzar a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, als establiments de l’ACO, a la mateixa Plaça Mercat o als negocis adherits al Garrotxa Approp.

Caldo calent amb producte de proximitat

En paral·lel, l’ACO oferirà caldo calent gratuït de 18 a 20 h a la carpa instal·lada a la Plaça Rector Ferrer durant els dos dies de campanya. El brou forma part del Projecte Minva, una iniciativa que aprofita minves i excedents alimentaris de les parades del mercat per elaborar productes gastronòmics de proximitat.

Segons l’entitat, el projecte combina la lluita contra el malbaratament alimentari amb la promoció del producte local i recentment ha estat present al Fòrum Gastronòmic de Girona. La campanya compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olot i de la Generalitat de Catalunya, segons ha informat l’organització.

