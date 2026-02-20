Una campanya solidària del Trueta i el Santa Caterina recapta més de 50.000 euros
Les aportacions serviran per impulsar millores a Pediatria i a la Unitat d’Ictus, així com per adquirir un respirador neonatal i bressols
La segona edició de la campanya de Nadal “Dona la teva llum”, impulsada per l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina de Salt, ha aconseguit una recaptació total de 53.957 euros que es destinaran a impulsar projectes d’atenció centrada en la persona i a l’adquisició de diversos equipaments mèdics.
En el cas del Trueta, els fons recaptats permetran desenvolupar diverses actuacions al Servei de Pediatria. A més, també es destinaran a ambientar les sales d’espera de tot l’hospital, amb l’objectiu de fer-les més còmodes i acollidores per als familiars.
D’altra banda, s’instal·larà una dutxa accessible i ecointel·ligent que facilitarà que molts pacients hospitalitzats a la Unitat d’Ictus es puguin dutxar de manera més autònoma. Aquest sistema està especialment indicat per a persones amb dificultats motores i cognitives, ja que disposa d’autorregulació d’alçada, detector de caigudes, control per veu, pantalla tàctil intuïtiva i un procés de dutxa altament assistit. A més, permet reduir fins a un 40% el temps i l’esforç d’assistència, millora la intimitat del pacient i ofereix un entorn més segur i controlat.
Pel que fa a l’Hospital Santa Caterina, els donatius es destinaran a la compra d’un respirador neonatal pensat per estabilitzar els nounats que presenten dificultats per respirar de manera autònoma. L’equipament és útil tant a la sala de parts com al quiròfan i, si és necessari, facilita el trasllat a altres serveis en les millors condicions possibles. El centre també adquirirà bressols per a la Unitat Maternoinfantil.
Una iniciativa solidària amb el suport del territori
La recaptació ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses empreses, associacions, entitats i particulars del territori, molts dels quals han organitzat activitats solidàries com curses, quines, pessebres vivents i representacions de pastorets, i han destinat una part dels beneficis a aquesta iniciativa solidària.
La campanya “Dona la teva llum” s’ha canalitzat a través d’una pàgina web específica, on s’han pogut fer donatius i consultar els projectes solidaris. Enguany, a més, la iniciativa ha ampliat el seu abast amb cartells publicitaris instal·lats a diverses parades d’autobús, amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli.
Més enllà de la contribució econòmica, nombroses institucions també s’han mobilitzat durant el període nadalenc per fer més agradable l’estada dels pacients ingressats, mitjançant la donació de joguines i la realització de visites solidàries als hospitals.
