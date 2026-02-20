El Centre 'El Puig' celebra 30 anys donant servei a persones amb discapacitat del Pla de l'Estany
La directora diu que el centre ocupacional està "bastant al límit" i reclama l'obertura de més places
El Centre Ocupacional i Especial de Treball 'El Puig' de Banyoles celebra 30 anys consolidat com a referent d'inclusió laboral al Pla de l'Estany. Actualment, atén més d'un centenar de persones amb discapacitat: una seixantena treballen al Centre Especial de Treball amb activitat laboral remunerada, mentre que 42 formen part del Centre Ocupacional, on reben formació i suport per potenciar l'autonomia i les habilitats personals. La directora, Cristina Torres, adverteix que aquesta segona àrea es troba "bastant al límit" i reclama l'ampliació de places per donar resposta a la demanda. L'aniversari es commemorarà amb un programa d'activitats al llarg de tot l'any, que començaran aquest mateix dissabte amb un concert benèfic de Blaumut.
El Centre 'El Puig' dona servei a més d'un centenar de persones amb discapacitat de la comarca. Per una banda, el Centre Especial de Treball dona feina a 57 persones, en serveis com brigades forestals i de jardineria o l'equip de neteja. Són feines remunerades, adaptades a les seves capacitats.
Per altra banda, el Centre Ocupacional atén 42 persones amb discapacitat intel·lectual que no poden accedir al mercat laboral. Fan activitats formatives, terapèutiques i de suport per potenciar l'autonomia i la inclusió social. Depèn del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
La directora del centre ha recordat que, entre usuaris, treballadors i personal tècnic, cada dia passen pel Puig prop de 150 persones. "És un servei de primeríssima necessitat", ha remarcat. Mirant al futur, un dels reptes, segons Torres, és l'envelliment de la població amb discapacitat.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terés, ha qualificat el Puig com "una història d'èxit" i un projecte comarcal inclusiu.
El conseller de l'Àrea del Centre Ocupacional i Especial de treball 'El Puig', Albert Tubert, ha obert la porta a col·laborar amb empreses privades. Segons ha explicat, "s'estan explorant vies" en aquest sentit per signar convenis i noves propostes que ajudin a "créixer i millorar els serveis" del centre.
Activitats de celebració
El Centre 'El Puig' celebrarà el seu trentè aniversari amb un any d'activitats. El tret de sortida serà aquest dissabte, amb un concert solidari de Blaumut a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. També a partir d'aquest dia es posarà a la venda una samarreta commemorativa dissenyada pels usuaris del centre. La recaptació servirà per finançar els actes de l'aniversari.
Durant la primavera també organitzaran iniciatives, com una jornada d'intercanvi amb el centre Tramuntana, un taller de rap creatiu amb Baba Flow, la participació en la diada de Sant Jordi i una jornada esportiva al Pavelló de la Farga.
Un dels moments centrals de la celebració serà la festa del 6 de juny, oberta a tota la comarca sota el lema 'Puja al Puig i balla'. També es presentarà un disseny especial del 30è aniversari amb col·laboració amb l'artista local Miquel Samaniego.
El programa es completarà a la tardor amb un cicle de xerrades per a reflexionar sobre els reptes de futur de les persones amb discapacitat, com la vida independent i l'envelliment.
A més, han editat un llibre que vol donar a conèixer la història del centre, els serveis actuals que ofereix i dona veu a les persones que en formen part. La portada és obra d’una usuària del centre ocupacional.
