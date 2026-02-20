Europa premia un projecte d'atenció a la discapacitat intel·lectual de Girona
L’Institut d'Assistència Sanitària recull a les Nacions Unides el Premi Zero Project pel projecte europeu "Equal Treatment"
Aquest dijous 19 de febrer, la psiquiatra Laura Vergés i la neuropsicòloga Susanna Esteba, professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària, han recollit a la seu de les Nacions Unides, a Viena, el Premi Zero Project 2026 pel projecte europeu Equal Treatment (Tracte no discriminatori), una iniciativa que millora l’accés a l’atenció sanitària de les persones amb discapacitat intel·lectual.
El projecte ha estat impulsat per les dues professionals, juntament amb la metgessa de família Pilar Ávila, de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, i altres socis europeus. Les tres professionals formen part del Servei Especialitzat en Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona i, alhora, del grup de recerca en Trastorns del Neurodesenvolupament de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).
El guardó, seleccionat entre 586 nominacions de 93 països, s’ha lliurat en el marc de la conferència anual del Zero Project, un espai de referència internacional en la promoció dels drets humans i la inclusió.
Millorar l’accés a la salut i reduir desigualtats
L’objectiu d’Equal Treatment és millorar l’accés i garantir un tracte adequat a les persones amb discapacitat intel·lectual en els serveis de salut, mitjançant la formació dels professionals sanitaris, familiars i persones de suport implicades en el seu procés d’atenció. El projecte contribueix a avançar cap a una atenció més equitativa i en igualtat de condicions amb la resta de la població.
En el marc del projecte s’ha elaborat un decàleg de bones pràctiques que inclou mesures com l’ús del passaport sanitari, l’adaptació de les visites mèdiques, la disponibilitat de més temps d’atenció o l’adequació de la comunicació a les necessitats de cada persona.
Paral·lelament, s’ha desenvolupat una formació en línia amb dos itineraris: un adreçat a professionals i estudiants sanitaris (disponible en català, castellà i anglès) i un altre orientat a professionals de suport (en català i anglès). L’objectiu és dotar el personal administratiu, mèdic, d’infermeria i altres col·lectius de més coneixements i habilitats per atendre adequadament aquest col·lectiu.
