Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadelictes GironaOriol CardonaAndreu d'AnglaterraBalandrauBig Joe Quartviolador Barcelona
instagramlinkedin

Tallada la C-66 entre Sant Ferriol i Besalú per l'incendi d'un camió cisterna

Els Bombers han intervingut en l'incendi del vehicle, descartant finalment el transport de mercaderies perilloses

El fum sortint del camió cisterna a Beuda.

El fum sortint del camió cisterna a Beuda. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Beuda

La carretera C-66 està tallada per l’incendi d’un camió cisterna a Beuda. El tall afecta el tram entre Besalú i Sant Ferriol, en sentit Girona.

Els Bombers han rebut l’avís quan faltaven 5 minuts per dos quarts de nou i s’han activat set dotacions, ja que inicialment es temia que pogués transportar mercaderies perilloses. Finalment, s’ha confirmat que no en duia i diverses dotacions han retornat al parc, quedant quatre equips treballant sobre el terreny.

Notícies relacionades

El fum sortint del camió cisterna que s'ha incendiat a la C-66 a Beuda.

El fum sortint del camió cisterna que s'ha incendiat a la C-66 a Beuda. / Anti-radars Garrotxa

L’incendi s’hauria iniciat a partir de part de la roda del vehicle. A la zona també hi ha Mossos d’Esquadra de Trànsit, que regulen la circulació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents