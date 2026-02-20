Tallada la C-66 entre Sant Ferriol i Besalú per l'incendi d'un camió cisterna
Els Bombers han intervingut en l'incendi del vehicle, descartant finalment el transport de mercaderies perilloses
La carretera C-66 està tallada per l’incendi d’un camió cisterna a Beuda. El tall afecta el tram entre Besalú i Sant Ferriol, en sentit Girona.
Els Bombers han rebut l’avís quan faltaven 5 minuts per dos quarts de nou i s’han activat set dotacions, ja que inicialment es temia que pogués transportar mercaderies perilloses. Finalment, s’ha confirmat que no en duia i diverses dotacions han retornat al parc, quedant quatre equips treballant sobre el terreny.
L’incendi s’hauria iniciat a partir de part de la roda del vehicle. A la zona també hi ha Mossos d’Esquadra de Trànsit, que regulen la circulació.
