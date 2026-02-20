Trenta anys de la Marxa de Vilobí d’Onyar
La 30a edició de la cita, que tindrà lloc el pròxim diumenge 1 de març, oferirà dos recorreguts per descobrir el patrimoni natural i rural de la zona i fomentar l'activitat física a l'aire lliure, amb sortida i arribada al pavelló de Sant Dalmai
El pròxim diumenge 1 de març tindrà lloc una cita molt especial: la 30a edició de la Marxa Popular del municipi de Vilobí d’Onyar, una activitat que més enllà de ser una caminada, ha esdevingut un punt de trobada entre amics i famílies.
Després de 30 edicions, la Marxa Popular de Vilobí d’Onyar continua fidel a l’esperit amb què va néixer: fomentar l’activitat física a l’aire lliure i donar a conèixer el patrimoni natural i rural del municipi.
El punt de sortida i arribada és el pavelló de Sant Dalmai. Els dos recorreguts, un de més suau i apte per a tothom de 10 quilòmetres, i l’altre lleugerament més exigent per als més atrevits d’uns 17 quilòmetres, conviden a endinsar-nos en els paisatges que envolten Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai.
L’hora de sortida és a les 9 del matí. Les inscripcions es poden fer online al preu de 10 euros, o bé presencialment a partir de les 7:30 del matí el mateix dia de la marxa, per 12 euros.
En acabar, tots els participants rebran un obsequi i podran recuperar forces amb un bon entrepà de botifarra, beguda i cafè.
Anima’t a participar en la 30a Marxa Popular de Vilobí d’Onyar!
Per a més informació:
Telèfon: 633 95 83 21
Correu electrònic: info@marxavilobidonyar.com
