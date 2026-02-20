Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trenta anys de la Marxa de Vilobí d’Onyar

La 30a edició de la cita, que tindrà lloc el pròxim diumenge 1 de març, oferirà dos recorreguts per descobrir el patrimoni natural i rural de la zona i fomentar l'activitat física a l'aire lliure, amb sortida i arribada al pavelló de Sant Dalmai

Un grup de participants en una anterior edició de la marxa. / Marxa Vilobí d'Onyar

Redacció

Vilobí d’Onyar

El pròxim diumenge 1 de març tindrà lloc una cita molt especial: la 30a edició de la Marxa Popular del municipi de Vilobí d’Onyar, una activitat que més enllà de ser una caminada, ha esdevingut un punt de trobada entre amics i famílies.

Després de 30 edicions, la Marxa Popular de Vilobí d’Onyar continua fidel a l’esperit amb què va néixer: fomentar l’activitat física a l’aire lliure i donar a conèixer el patrimoni natural i rural del municipi.

El punt de sortida i arribada és el pavelló de Sant Dalmai. Els dos recorreguts, un de més suau i apte per a tothom de 10 quilòmetres, i l’altre lleugerament més exigent per als més atrevits d’uns 17 quilòmetres, conviden a endinsar-nos en els paisatges que envolten Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai.

La marxa compta amb dos recorreguts: de 10 i 17 quilòmetres. / Marxa Vilobí d'Onyar

L’hora de sortida és a les 9 del matí. Les inscripcions es poden fer online al preu de 10 euros, o bé presencialment a partir de les 7:30 del matí el mateix dia de la marxa, per 12 euros.

En acabar, tots els participants rebran un obsequi i podran recuperar forces amb un bon entrepà de botifarra, beguda i cafè.

Anima’t a participar en la 30a Marxa Popular de Vilobí d’Onyar!

Per a més informació:

Telèfon: 633 95 83 21

Correu electrònic: info@marxavilobidonyar.com

