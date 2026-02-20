El Trueta, entre els cinc hospitals del món en un assaig clau contra l’ictus
El centre sanitari aporta un centenar de pacients per provar un nou fàrmac que pot reduir fins el 26% la recurrència de la malaltia
L’hospital Josep Trueta de Girona ha participat en un assaig clínic multicèntric internacional orientat al desenvolupament d’un fàrmac destinat a reduir el risc de recurrència d’ictus anys després d’un primer episodi. En aquest marc, 102 pacients tractats al Trueta han format part de l’estudi OCEANIC-STROKE, fet que el converteix en el centre sanitari amb més capacitat de reclutament de l’Estat espanyol (juntament amb el Complex Hospitalari Universitari d’Albacete) i en el cinquè a escala mundial.
El nou fàrmac, anomenat Asundexian, pertany a la família de medicaments inhibidors del factor XIa, una proteïna clau en el procés de coagulació de la sang. Ha estat desenvolupat per la companyia Bayer, i els resultats de l’assaig clínic, presentats aquest febrer en la conferència internacional sobre ictus celebrada a Nova Orleans, han reflectit una reducció del 26% en la recurrència d’ictus després d’un primer accident cerebrovascular isquèmic, sense un increment del risc de sagnat.
En aquest assaig clínic de fase 3 per avaluar l'eficàcia i seguretat del fàrmac hi han participat 12.327 pacients de 701 centres sanitaris de 37 països. Tots ells havien estat hospitalitzats després de patir un ictus isquèmic o un atac isquèmic transitori, condició que també augmenta el risc de patir un ictus. L’estudi s’ha dut a terme mitjançant l’administració d’Asundexian a la meitat dels pacients tractats i placebo a l’altra meitat, amb l’objectiu de comparar-ne els resultats clínics.
Un cop presentada la investigació, el fàrmac resta pendent d’aprovació per part de les autoritats sanitàries internacionals.
Pol d'atracció
La participació de l’hospital Trueta en l’assaig clínic ha permès a la Unitat d’Ictus tractar amb aquest nou fàrmac a pacients amb ictus isquèmic, conèixer amb més detall el comportament del fàrmac, a banda de refermar el compromís del centre amb la recerca destinada a oferir tractaments més innovadors i efectius als pacients.
"El Trueta és un hospital pioner en la inclusió de pacients en estudis i assajos clínics"
"El Trueta és un hospital pioner en la inclusió de pacients en estudis i assajos clínics. Aquesta vegada ho hem tornat a demostrar amb el reclutament de 102 pacients que, juntament amb les dades que hem reportat, permetrà fer nous avenços en el tractament de l'ictus isquèmic ", ha exposat la cap de Servei de Neurologia del Trueta, la Dra. Yolanda Silva.
Així mateix, la Dra. Silva ha destacat que la participació del Trueta en aquest estudi posiciona favorablement l'hospital en la captació de nous assajos clínics: "Contribuïm d'aquesta manera a la capacitació professional i de talent per poder beneficiar els pacients de la Regió Sanitària de Girona", ha destacat.
L'hospital Josep Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l’ictus de les comarques gironines. Els fàrmacs recanalitzadors són els que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l’infart cerebral en les primeres hores, i a l’hospital Trueta s’administren de forma habitual.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»