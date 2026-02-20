L'episodi de vent a la vall de Camprodon deixa 35 hectàrees de bosc amb una afectació "molt greu"
En el conjunt del Ripollès, les conseqüències del temporal abasten més de 180 hectàrees
El Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR) acaba de fer una primera valoració dels danys causats per l'episodi de fortes ventades de la setmana passada i ha arribat a la conclusió que 35 hectàrees de bosc públic a la vall de Camprodon -sobretot de pi roig i pi negre- tenen una afectació "molt greu". "Era més del que pensàvem", ha explicat a l'ACN el director tècnic, Gerard Vila. A les 35 hectàrees, cal sumar-hi 100 hectàrees més de boscos de titularitat pública amb afectació "lleu". Pel que fa a la vall de Ribes, hi ha 11 hectàrees "molt greus", sobretot a Campelles, i una trentena de "lleus". L'accés als boscos, explica Vila, és "dificultós" i a mesura que puguin anar accedint a altres zones, "segur que tindrem sorpreses".
Des del CEINR expliquen que el principal factor que ha provocat els estralls en els boscos ha estat "el vent excepcional" de la setmana passada, que ha afectat no només a l'arbrat, sinó també a alguns edificis. Hi ha, però, altres aspectes que han contribuït en la dimensió de les conseqüències. Segons Vila, un seria la sequera dels últims anys, que havia fet morir alguns exemplars, però també l'alta pluviometria que s'ha registrat, que ha provocat un terra molt humit. "Segurament el sòl no tenia la cohesió necessària per aguantar el balanceig dels arbres", ha destacat el director tècnic del CEINR, Gerard Vila.
En altres casos hi ha arbres "tallats per la meitat", la qual cosa denota un cop "molt fort de vent". "Tallar un arbre de 20 o 25 centímetres de diàmetre per la meitat, el cop de vent ha de ser bestial", ha afegit Vila.
De cara a les actuacions que es faran a partir d'ara, des del CEINR ja tenen clar que hi ha zones on no es podrà actuar, "perquè són de difícil accés o l'orografia no ho permet". "Aquí haurem de plantejar què fer, si fer tractaments manuals o no, però els costos i el risc d'accedir-hi s'han de valorar molt bé abans", ha destacat el director tècnic.
En aquelles zones on sí es pot accedir i ja s'estava actuant, s'hi haurà de fer un "aprofitament extraordinari", i treure la fusta a licitació. L'objectiu tant del CEINR com dels consistoris seria que les zones es puguin anar "netejant", i que els ajuntaments poguessin compensar les despeses amb la venda d'aquesta fusta.
Vila explica que la Generalitat els ha ofert l'ajuda d'una brigada per poder obrir accessos. "Això s'agraeix, però en els casos més excepcionals de Vilallonga de Ter o Campelles, haurem de veure si es pot demanar una línia d'ajuts per poder fer front als treballs", ha assenyalat.
Les tasques per detectar i analitzar els danys és previst que continuïn en els propers dies amb un volt en helicòpter.
