Rua
El Carnaval de Llagostera reuneix fins a 31 colles d'arreu del territori
Redacció
Llagostera
Un total de 31 colles de diversos municipis de les comarques gironines han participat aquest diumenge a la Rua de Carnaval de Llagostera. Un any més la colla local, El porró que no pari, ha estat l'encarregada de tancar la rua que ha desfilat pel carrer María Gay, l'avinguda de l'Esport, la carretera de Sant Llorenç, el Passeig Romeu fins al carrer Pau Casals.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit