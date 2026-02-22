Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Carnaval de Llagostera reuneix fins a 31 colles d'arreu del territori

La colla local de Llagostera, El porró que no pari, tanca la rua de Carnaval.

La colla local de Llagostera, El porró que no pari, tanca la rua de Carnaval. / Guillem Moreno / NOTIDIG

Redacció

Llagostera

Un total de 31 colles de diversos municipis de les comarques gironines han participat aquest diumenge a la Rua de Carnaval de Llagostera. Un any més la colla local, El porró que no pari, ha estat l'encarregada de tancar la rua que ha desfilat pel carrer María Gay, l'avinguda de l'Esport, la carretera de Sant Llorenç, el Passeig Romeu fins al carrer Pau Casals. 

