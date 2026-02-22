Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Cardona
Les rues continuen marcant el ritme dels carnavals gironins

Gironava viure ahir una nova tarda de carnestoltes als barris amb rues, berenars populars, xocolatades i festa familiar, mentre Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Olot completaven un cap de setmana marcat per desfilades, música i celebracions de carrer repartides arreu de les comarques gironines.

Cap de setmana de Carnaval a les comarques gironines 1. La multitudinària rua d’ahir a la tarda a Olot 2. Animació al barri de Sant Narcís de Girona, també ahir 3. La rua de Carnestoltes al barri Devesa-Güell, igualment a Girona 4. El Carnaval Jove de Blanes, que va quedar ajornat per la pluja fa una setmana. | AJUNTAMENT D’OLOT

Tony di marino

Girona

De la costa als barris de Girona, i de la capital fins a Olot, el Carnaval ha mantingut aquest cap de setmana els carrers en moviment. Les rues ajornades per la pluja van trobar finalment el seu lloc al calendari, i la festa va continuar amb xocolatades, berenars, música i desfilades que van tornar a omplir diferents municipis de les comarques gironines de disfresses i ambient.

1 | ANIOL RESCLOSA

El gruix de la jornada d’ahir es va concentrar a Girona i Olot, tot i que no van ser els únics escenaris del dia. A la capital gironina, el carnaval es va viure en clau de proximitat, amb activitats repartides en quatre barris i una aposta clara per les propostes familiars. La primera cita a arrencar va ser la de Montilivi i Palau-Sant Pau, a les quatre de la tarda, amb una rua amb sortida des de la plaça Ciutat de Figueres, parada al carrer Jaume M. i Casanovas i arribada al parc del Migdia. Allà, la festa va continuar amb xocolatada, entrega de premis i actuació musical amb Rikus, a més d’un concurs de disfresses en categories individual, de grup i comparsa.

3 | AJUNTAMENT DE BLANES

Mitja hora més tard, la percussió va marcar l’inici de la rua a la Devesa-Güell amb el grup Caixa de Trons. La cercavila va sortir de la plaça de la Sardana i va acabar a la plaça Miquel de Palol, on la programació va continuar amb berenar popular, amb coca de La Puntual, i l’espectacle familiar «Rodamons», de Menuda Buena Onda.

4 | ANIOL RESCLOSA

A la mateixa hora, Santa Eugènia i Can Gibert van celebrar la seva rua amb sortida davant la parròquia de Santa Eugènia i recorregut per diversos carrers del sector fins a l’escola Montfalgars, amb una aturada a la plaça de Santa Eugènia. L’arribada va incloure berenar per als inscrits i animació amb Doctor Fly.

La tarda gironina es va completar a Sant Narcís, on a partir de les cinc de la tarda hi va haver animació infantil amb Rikus i xocolatada.

Així mateix, a Olot, el Carnestoltes també va tenir ahir la seva gran cita amb la Rua del Carnaval, amb la participació d’unes 2.000 persones i una vintena de colles d’Olot, la Garrotxa i altres punts del territori. La desfilada, impulsada pel Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT), va sortir del recinte firal de l’avinguda Santa Coloma i va recórrer la ciutat fins a la plaça Clarà, on hi havia el jurat del concurs de carrosses i comparses.

El cap de setmana ja havia començat divendres amb la recuperació de dues cites ajornades per la pluja. A Blanes, el municipi va celebrar el Carnaval Jove, reprogramat una setmana més tard, amb la novetat de la Reina Carnestoltes i una jornada amb proposta familiar a la tarda i festa juvenil al vespre i la nit. La celebració va incloure cercaviles, xocolatada, tallers, pregó i música.

També divendres, Sant Feliu de Guíxols va recuperar la seva gran rua, finalment amb una cinquantena de colles i unes 3.700 persones participants. El principal canvi respecte a la data inicial va ser l’hora d’inici, que va passar de les sis a les set del vespre. Després de la desfilada, la programació va continuar al Guíxols Arena amb el ball i el lliurament de premis.

Així, entre rues recuperades i festes de barri, el carnaval ha mantingut aquest cap de setmana el ritme als carrers de les comarques gironines. n

TEMES

