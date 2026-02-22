Actes populars
Les rues continuen marcant el ritme dels carnavals gironins
Gironava viure ahir una nova tarda de carnestoltes als barris amb rues, berenars populars, xocolatades i festa familiar, mentre Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Olot completaven un cap de setmana marcat per desfilades, música i celebracions de carrer repartides arreu de les comarques gironines.
Tony di marino
De la costa als barris de Girona, i de la capital fins a Olot, el Carnaval ha mantingut aquest cap de setmana els carrers en moviment. Les rues ajornades per la pluja van trobar finalment el seu lloc al calendari, i la festa va continuar amb xocolatades, berenars, música i desfilades que van tornar a omplir diferents municipis de les comarques gironines de disfresses i ambient.
El gruix de la jornada d’ahir es va concentrar a Girona i Olot, tot i que no van ser els únics escenaris del dia. A la capital gironina, el carnaval es va viure en clau de proximitat, amb activitats repartides en quatre barris i una aposta clara per les propostes familiars. La primera cita a arrencar va ser la de Montilivi i Palau-Sant Pau, a les quatre de la tarda, amb una rua amb sortida des de la plaça Ciutat de Figueres, parada al carrer Jaume M. i Casanovas i arribada al parc del Migdia. Allà, la festa va continuar amb xocolatada, entrega de premis i actuació musical amb Rikus, a més d’un concurs de disfresses en categories individual, de grup i comparsa.
Mitja hora més tard, la percussió va marcar l’inici de la rua a la Devesa-Güell amb el grup Caixa de Trons. La cercavila va sortir de la plaça de la Sardana i va acabar a la plaça Miquel de Palol, on la programació va continuar amb berenar popular, amb coca de La Puntual, i l’espectacle familiar «Rodamons», de Menuda Buena Onda.
A la mateixa hora, Santa Eugènia i Can Gibert van celebrar la seva rua amb sortida davant la parròquia de Santa Eugènia i recorregut per diversos carrers del sector fins a l’escola Montfalgars, amb una aturada a la plaça de Santa Eugènia. L’arribada va incloure berenar per als inscrits i animació amb Doctor Fly.
La tarda gironina es va completar a Sant Narcís, on a partir de les cinc de la tarda hi va haver animació infantil amb Rikus i xocolatada.
Així mateix, a Olot, el Carnestoltes també va tenir ahir la seva gran cita amb la Rua del Carnaval, amb la participació d’unes 2.000 persones i una vintena de colles d’Olot, la Garrotxa i altres punts del territori. La desfilada, impulsada pel Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT), va sortir del recinte firal de l’avinguda Santa Coloma i va recórrer la ciutat fins a la plaça Clarà, on hi havia el jurat del concurs de carrosses i comparses.
El cap de setmana ja havia començat divendres amb la recuperació de dues cites ajornades per la pluja. A Blanes, el municipi va celebrar el Carnaval Jove, reprogramat una setmana més tard, amb la novetat de la Reina Carnestoltes i una jornada amb proposta familiar a la tarda i festa juvenil al vespre i la nit. La celebració va incloure cercaviles, xocolatada, tallers, pregó i música.
També divendres, Sant Feliu de Guíxols va recuperar la seva gran rua, finalment amb una cinquantena de colles i unes 3.700 persones participants. El principal canvi respecte a la data inicial va ser l’hora d’inici, que va passar de les sis a les set del vespre. Després de la desfilada, la programació va continuar al Guíxols Arena amb el ball i el lliurament de premis.
Així, entre rues recuperades i festes de barri, el carnaval ha mantingut aquest cap de setmana el ritme als carrers de les comarques gironines. n
