L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha habilitat vuit visors sobre el litoral català
Les eines digitals permeten anticipar riscos, establir estratègies d'adaptació i donar suport a les polítiques públiques
Els visors, presentats en el marc de les jornades 'Els reptes de la gestió del litoral' organitzades per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), ofereixen dades científiques sobre l'evolució de les platges, la geomorfologia de la costa, l'impacte dels temporals, la perillositat del litoral, un comparador de la costa al llarg del temps, les zones susceptibles de quedar inundades a causa de l'augment del nivell del mar, i informació sobre la morfologia del litoral.
L'Institut indica aquest diumenge en un comunicat que "el litoral català afronta desafiaments complexos, com l'augment de la vulnerabilitat davant els temporals, la regressió de les platges, la pressió urbana o la convivència de diferents usos en un espai limitat".
Per això, assegura, "cal avançar cap a una mirada compartida" que permeti millorar la presa de decisions, prioritzar actuacions i reforçar l'adaptació al territori.
"Disposar d'informació homogènia i actualitzada de tota la franja litoral és la base per planificar el territori, anticipar riscos, establir estratègies d'adaptació al canvi climàtic i donar suport a les polítiques públiques", sosté l'Institut.
Els nous visors estan a disposició de les administracions i la ciutadania i ofereixen recursos digitals després de transformar les dades generals obtingudes amb el monitoratge en "eines útils per a la planificació, la prevenció de riscos i la presa de decisions informades".
Visors i impacte del canvi climàtic
Els vuit visors estan distribuïts per temàtiques. El primer d'ells, el d''Evolució platges', informa del canvi climàtic i el seu impacte en la línia de costa, amb una reducció en l'ample de les platges al llarg dels últims 68 anys.
El visor denominat 'Geomorfologia' ofereix una classificació geomorfològica de la costa, en funció la seva tipologia i les unitats del litoral, a més de cartografia de superfície de dunes i caracterització dels sediments litorals.
El d''Impacte' exposa el dany que ocasionen els temporals amb cartogràfiques de les superfícies inundades per tres temporals marítims que han impactat a la costa catalana: el de gener de 2017; el Glòria, el gener de 2020; i el Nelson, el març i abril de 2024.
El visor 'Perillositat Litoral' mostra la perillositat geològica per despreniments i esllavissades identificats a tota la costa, a les platges - tant a les cales com a les zones de bany-, i als camins de ronda.
Per la seva banda, el visor denominat 'Comparador' mostra, amb ortoimatges generades a partir de fotografies aèries, les diferències al litoral abans i després d'un temporal, cosa que permet una avaluació dels danys causats.
El d''Inundació' conté una eina interactiva per visualitzar les zones del territori català susceptibles de quedar inundades permanentment com a conseqüència de l'augment del nivell del mar en diversos escenaris climàtics.
'Litoral' és un altre dels visors i integra la informació sobre la morfologia de la zona costanera de la qual disposa l'Institut, inclosa batimetria, ortoimatge, i la línia de costa.
El visor de subsidència exhibeix els moviments verticals del terreny del litoral amb dades de radar del satèl·lit Sentinel-1 i permet consultar velocitats, sèries temporals i descarregar dades.
L'Institut remarca en el seu comunicat que "la disponibilitat en obert d'aquests visors reforça el paper del coneixement geoespacial com una infraestructura pública essencial per afrontar els efectes del canvi climàtic i avançar cap a una gestió més resilient, coordinada i transparent del litoral català
