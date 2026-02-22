Rua
Riells i Viabrea viu el Carnaval amb color, música i creativitat
Redacció
Riells i Viabrea
Riells i Viabrea ha celebrat aquest diumenge la Rua de Carnaval amb una gran participació i ambient festiu, gràcies a la presència de 12 colles procedents de diferents municipis, que han omplert els carrers de color, música i creativitat.
La desfilada ha comptat amb comparses arribades de Pineda de Mar, Lloret de Mar, Montcada i Reixac, Fogars de la Selva, Blanes, Santa Perpètua de Mogoda, Olot, Riells i Viabrea i Santa Maria de Palautordera, consolidant el Carnaval com una cita oberta i participativa, amb presència de colles d'arreu del territori.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit