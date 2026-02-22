Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balandrau al TruffautCoipúsRacismeDegradació Can GibertAccidents laboralsMas ClaperolSensellarisme Portbou
instagramlinkedin

Rua

Riells i Viabrea viu el Carnaval amb color, música i creativitat

12 colles participen en la Rua de Carnaval de Riells i Viabrea.

12 colles participen en la Rua de Carnaval de Riells i Viabrea. / Alba Sureda / NOTIDIG

Redacció

Riells i Viabrea

Riells i Viabrea ha celebrat aquest diumenge la Rua de Carnaval amb una gran participació i ambient festiu, gràcies a la presència de 12 colles procedents de diferents municipis, que han omplert els carrers de color, música i creativitat.

La desfilada ha comptat amb comparses arribades de Pineda de Mar, Lloret de Mar, Montcada i Reixac, Fogars de la Selva, Blanes, Santa Perpètua de Mogoda, Olot, Riells i Viabrea i Santa Maria de Palautordera, consolidant el Carnaval com una cita oberta i participativa, amb presència de colles d'arreu del territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents