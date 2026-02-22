«Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»
Anuar Rabat, que va arribar a Puigcerdà amb sis mesos de vida, denuncia que una discoteca no el va voler fitxar com a DJ perquè «no encaixava amb l’estil de clients»
Anuar Rabat va aterrar a Puigcerdà amb només sis mesos de vida procedent d’Etiòpia, després que els seus pares -que sempre havien viscut a la capital de la Cerdanya- l’adoptessin. «Soc de Puigcerdà de tota la vida», defensa aquest jove de 20 anys. Una perspectiva, però, que «no tothom comparteix».
I és que l’estiu passat, quan va anar a trucar a la porta d’una discoteca de la comarca per oferir-se a fer de DJ (ja havia punxat en altres locals i esdeveniments de la zona i «tot havia estat normal, com ha de ser»), va topar amb la primera bafarada de racisme que vivia en la seva pròpia pell: «Vaig anar a parlar amb els responsables de la discoteca i em vaig presentar, tot i que és un dir perquè la Cerdanya és tan petita que aquí tots ens coneixem; els vaig dir que m’agradaria fer una prova per poder punxar algun dia al seu local, però em van dir que jo no encaixava amb l’estil de clients que tenien», denuncia. Davant d’això, lamenta que «em van jutjar pel meu color de pell sense ni tan sols haver-me donat l’oportunitat de demostrar-los que la meva música valia la pena», i afegeix que «si m’haguessin deixat fer una prova i després m’haguessin dit que no els encaixava la meva música ho hauria entès, només faltaria, però no em van voler ni escoltar».
«Fugien del tema»
I és que assegura que «no van voler que una persona negra es posés al mig de tot de blancs i els fes ballar i gaudir». Resignat amb la resposta, va intentar demanar-los més explicacions, però «fugien del tema»: «No em van arribar a dir que no em volien perquè era negre, però tampoc va fer falta perquè estava molt clar que era per això, de fet, ho notes de seguida, el que passa és que ningú gosa posar-hi paraules perquè fa lleig», lamenta. D’altra banda, assegura que «no és cap discoteca elitista, hi va gent normal i corrent de Barcelona però també de la Cerdanya».
«Em van jutjar pel meu color de pell sense donar-me l’oportunitat de fer una prova»
Amb tot, assenyala que «soc adoptat, però a la Cerdanya, que és casa meva, no em donen feina perquè soc negre». Una situació que li genera una «impotència enorme» perquè «soc tant de la Cerdanya com qualsevol altra persona que hagi viscut aquí tota la vida», remarca.
«Microracismes» al metro
Aquesta era la primera vegada que vivia una discriminació racista d’aquesta magnitud. «Quan vaig en metro [durant el curs viu a Barcelona perquè estudia un cicle formatiu de Grau Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil], a vegades noto que la gent s’aparta, s’incomoda en veure’m a prop i s’agafen la cartera; potser això és microracisme, però per sort no m’hi trobo cada dia, només en comptades ocasions».
Anuar Rabat, però, ha comptat amb la complicitat d’altres locals i promotors, que han confiat en la seva vàlua musical. Això ha fet que, amb només 20 anys, ja hagi actuat en festivals com el Summerfest Cerdanya, així com també fora de la comarca, en locals de Barcelona, la Seu d’Urgell o, fins i tot, Dublín. També ha portat el seu talent a les pistes d’esquí de Masella i Grandvalira, a Andorra.
