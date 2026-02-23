L’aporofòbia, en el focus: el debat sobre els delictes d’odi arran d’una agressió a un sensellar a Girona
La Selva concentra els últims episodis registrats: Blanes el 2024 i Anglès el 2023
L’aporofòbia és el rebuig, l’aversió o l’odi cap a les persones pobres o en situació d’exclusió. No és un concepte massa conegut encara per a moltes persones: en el dia a dia pot traduir-se en insults, humiliacions, agressions, assetjament a l’espai públic o episodis de violència que tenen com a objectiu persones percebudes com a “febles”, “incòmodes” o “prescindibles”. I és en aquest context on sovint apareixen les persones sense llar, un col·lectiu especialment exposat i visible, amb menys recursos per protegir-se o denunciar.
Ara bé, no totes les agressions a una persona sense llar s’han d’atribuir automàticament a l’aporofòbia. La diferència la marca el mòbil. En el cas de Girona, on un home va agredir brutalment un sensellar aquest diumenge i el va deixar crític a l’UCI, els Mossos d’Esquadra encara ho investiguen. El fet que la víctima visqui al carrer, per si sol, no explica necessàriament la motivació de l’atac.
Per parlar d’aporofòbia cal que hi hagi indicis que l’agressió, l’amenaça o el tracte degradant es va produir pel fet de ser pobre, de viure al carrer o de ser identificat com una persona “devaluada” socialment. En aquest sentit, el relat dels fets, els insults proferits, la selecció de la víctima, les circumstàncies i els antecedents poden ser determinants a l’hora d’orientar la investigació.
Aquesta distinció també és rellevant des del punt de vista judicial: quan s’acredita una motivació d’odi o discriminació, els fets poden emmarcar-se dins la lògica dels delictes d’odi o comportar un tractament penal més sever. Des del 2021, l’aporofòbia es pot perseguir penalment, ja que el Codi Penal la recull dins les formes de discriminació i odi. Tot i això, les denúncies continuen sent molt escasses i les xifres oficials tenen un valor més aviat testimonial, perquè moltes víctimes no arriben a denunciar ni les vexacions ni les agressions.
Pocs casos però amb resultats
A la Regió Policial de Girona, les dades obertes dels Mossos indiquen que els casos han anat a l’alça en els darrers anys, però continuen sent xifres baixes si es comparen amb altres tipologies de delictes d’odi, com ara la LGTBI-fòbia. Les últimes dades públiques són del 2024 i, en tots els casos, es concentren a la Selva, concretament a Blanes. Es tracta de quatre agressions a persones sense llar d’entre 44 i 68 anys, amb autors d’entre 18 i 21 anys, uns fets dels quals els Mossos van difondre tant la investigació com les detencions.
Segons la policia, a Blanes hi va haver quatre episodis el 2024: dos atacs que s’haurien comès a l’agost i dos més la matinada del 27 de setembre. En aquests darrers, les víctimes van acabar amb lesions importants: un home de 65 anys que vivia en una barraca, amb cops i hemorràgies i traslladat a un hospital amb pronòstic greu, i un segon home que l’endemà va denunciar una agressió del mateix estil, amb fractura nasal i lesions a la cara. A partir d’aquests fets, la investigació -assumida per l’Àrea d’Informació Territorial i la Comissaria General d’Informació- va concloure que, almenys en el cas del setembre, les agressions s’haurien planificat durant dies, amb reconeixements previs dels llocs de pernoctació i actuacions per evitar ser identificats. La identificació d’un vehicle per part de la Policia Local va ser clau per avançar en el cas.
Pel que fa a les detencions, l’1 d’octubre els Mossos van arrestar quatre joves d’entre 18 i 20 anys com a presumptes autors de les dues agressions del 27 de setembre, investigats per delictes de lesions i contra els drets fonamentals, amb l’agreujant d’abús de superioritat. En una segona fase, es van detenir dos homes de 20 i 21 anys per dues agressions noves a persones sense llar que s’haurien produït a l’agost. Segons la policia, un dels detinguts ja havia estat arrestat l’1 d’octubre per un atac anterior a la mateixa localitat. Amb tot plegat, els investigadors situen el recompte en quatre víctimes.
Pel que fa al 2023, les dades obertes dels Mossos tornen a situar un cas d’aporofòbia a la Selva, en concret l’11 de novembre: dues víctimes, dos homes, en un episodi en un supermercat d’Anglès, on un home de 53 anys va acabar amb lesions, segons aquestes dades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Recullen firmes per evitar que es «capturin i matin» coipús a Girona
- Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat 'accessible
- «Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»