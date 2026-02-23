Els resultats de la Rua del Carnaval d’Olot 2026: Els Emmaskarats i La Carnavalesca, els millors
La Quarta Paret i Els Ginjols d'en Bas van aconseguir el segon i tercer premi respectivament en la categoria de comparses del Carnaval d'Olot 2026
La Rua del Carnaval d’Olot 2026 ja té veredicte. En categoria de comparses, el primer premi ha estat per a Els Emmaskarats, mentre que en carrosses s’ha imposat La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit, segons l’acta oficial del jurat.
En l’apartat de comparses, el segon premi ha estat per a La Quarta Paret i el tercer, per a Els Ginjols d’en Bas. El quart lloc l’ha obtingut Les Tremenes – Casa Andalusia, i el cinquè, Els Lunatics.
Pel que fa a les carrosses, darrere del primer guardó per a La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit, el segon premi ha estat per a Amics del Carnaval Mar i Muntanya i el tercer, per a Els Macus de les Preses. La Colla Santjoanenca ha quedat en quarta posició i la Penya Carnavalia de la Garrotxa, en cinquena. El jurat es va reunir a la sala de junta del Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT).
Més enllà del concurs, el Carnestoltes va viure dissabte una de les seves cites més esperades amb una rua que, segons l’organització, va reunir unes 2.000 persones i una vintena de colles d’Olot, la Garrotxa i altres punts del territori. La desfilada va sortir del recinte firal i va recórrer la ciutat fins a la plaça Clarà, on es concentrava el jurat.
