Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa sensesostre Gironamultes residus Girona23-FMercadonaJoan Laportatherians BarcelonaOriol Cardona
instagramlinkedin

Els resultats de la Rua del Carnaval d’Olot 2026: Els Emmaskarats i La Carnavalesca, els millors

La Quarta Paret i Els Ginjols d'en Bas van aconseguir el segon i tercer premi respectivament en la categoria de comparses del Carnaval d'Olot 2026

Les imatges del Carnaval d'Olot

Les imatges del Carnaval d'Olot

Veure Galeria

Carnaval Olot rua 2026 / Ajuntament d'Olot

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

La Rua del Carnaval d’Olot 2026 ja té veredicte. En categoria de comparses, el primer premi ha estat per a Els Emmaskarats, mentre que en carrosses s’ha imposat La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit, segons l’acta oficial del jurat.

En l’apartat de comparses, el segon premi ha estat per a La Quarta Paret i el tercer, per a Els Ginjols d’en Bas. El quart lloc l’ha obtingut Les Tremenes – Casa Andalusia, i el cinquè, Els Lunatics.

Pel que fa a les carrosses, darrere del primer guardó per a La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit, el segon premi ha estat per a Amics del Carnaval Mar i Muntanya i el tercer, per a Els Macus de les Preses. La Colla Santjoanenca ha quedat en quarta posició i la Penya Carnavalia de la Garrotxa, en cinquena. El jurat es va reunir a la sala de junta del Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT).

Notícies relacionades i més

Més enllà del concurs, el Carnestoltes va viure dissabte una de les seves cites més esperades amb una rua que, segons l’organització, va reunir unes 2.000 persones i una vintena de colles d’Olot, la Garrotxa i altres punts del territori. La desfilada va sortir del recinte firal i va recórrer la ciutat fins a la plaça Clarà, on es concentrava el jurat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents