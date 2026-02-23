ERC vol que Sant Joan de les Abadesses tingui un CAP propi, amb horari ampliat i sense vincular-se a Camprodon
ERC alerta que la vinculació de Sant Joan amb Camprodon genera dubtes, especialment pel canvi de centre hospitalari de referència, que podria ser Olot en lloc de Campdevànol
ERC a Sant Joan de les Abadesses reclama que el municipi deixi de ser un consultori local i passi a tenir un CAP propi, conjuntament amb Ogassa. La formació també demana obrir els caps de setmana i que el consistori deixi sense efecte l’acord del 27 de novembre de 2025 que vinculava el centre a l’ABS de Camprodon.
ERC sosté que Sant Joan i Ogassa sumen prop de 3.700 habitants, una xifra —remarca— comparable a la d’altres municipis que ja disposen de Centre d’Atenció Primària propi. Segons la formació, aquest pas seria clau per millorar l’accés a l’atenció sanitària i reduir desigualtats dins el Ripollès.
La proposta arriba després que l’equip de govern aprovés sol·licitar que el consultori de Sant Joan quedi vinculat a l’ABS de Camprodon en lloc de l’ABS de Ripoll. ERC considera que la decisió “genera molts dubtes”, entre altres motius perquè, quan s’apliqui el mapa sanitari català, el municipi podria passar a tenir l’Hospital d’Olot com a centre de referència en lloc de l’Hospital de Campdevànol.
El canvi d’ABS i el centre hospitalari de referència
Segons ERC, tot i que el Departament de Salut ha manifestat públicament que, arran de la pressió social, es podrà escollir el centre hospitalari de referència, encara no s’ha concretat com s’articularà aquest mecanisme ni qui en tindrà la competència. La formació afegeix que l’actual Llei 15/1990 no preveu aquesta possibilitat i que, en aquest context, “la tendència previsible” seria la derivació cap a Olot.
ERC també apunta a un canvi d’hàbits “poc natural” quan el consultori estigui tancat, perquè els veïns s’haurien de dirigir a Camprodon. I hi afegeix un altre element pràctic: possibles problemes de mobilitat cap a Olot, mentre que Campdevànol —diu— té una connexió regular d’autobús amb pràcticament un servei cada hora en ambdós sentits.
Proposta: mantenir l’horari i obrir 8 hores el cap de setmana
La formació defensa que disposar d’un CAP propi seria “l’opció més efectiva” per garantir més recursos i més hores d’atenció. Segons ERC, ara el centre de Sant Joan roman tancat els caps de setmana, cosa que fa que molts veïns esperin fins dilluns per visitar-se i això acabi provocant saturació a l’inici de setmana, una situació que —segons la seva lectura— el vincle amb Camprodon no corregiria.
En paral·lel, ERC denuncia diferències de recursos: afirma que el CAP de Camprodon disposa de quatre equips assistencials i reforç de cap de setmana, mentre que Sant Joan compta amb tres equips que s’han d’autocobrir en cas d’absències. Tot i donar servei “com si fos un CAP”, assegura que administrativament es tracta el municipi com un consultori local, amb menys recursos per habitant.
Per tot plegat, ERC proposa que l’equip de govern deixi sense efecte l’acord del 27 de novembre de 2025 i que el ple n’aprovi un de nou perquè Sant Joan disposi d’un CAP propi, mantenint l’horari actual entre setmana i obrint també dissabte i diumenge amb atenció durant vuit hores diàries. La formació posa com a exemple que hi ha municipis amb menys població que ja tenen CAP propi, com Castellterçol (prop de 2.700 habitants).
