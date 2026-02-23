Ferran Cordón reafirma la voluntat d'inaugurar el nou Campus de Salut el 2031
El coordinador del projecte transmet a la Cambra de Girona un missatge de "confiança i compromís institucional"
Properament es donarà a conèixer el guanyador entre els quatre finalistes del projecte arquitectònic
Ferran Cordón, coordinador del Campus de Salut —que inclou el nou hospital Josep Trueta, espais de recerca, docència i innovació— va participar la setmana passada en una trobada del Grup Impuls per Girona (GiG) durant el Ple de la Cambra de Comerç de Girona per explicar amb detall aquest projecte transformador, en el qual coopera la Cambra per definir el futur Hub d’innovació, un edifici dedicat a la transferència de coneixement.
El Campus, que segons Cordón "manté el calendari previst per inaugurar-se el 2031", representarà un impuls urbanístic de es dues ciutats i una millora en l’ambit sanitari, docent, innovacio i recerca. El missatge de Ferran Cordón va ser de confiança i compromís institucional. La quarantena de representants empresarials presents a la trobada van elogiar l’ambició del futur Campus i es van oferir per col·laborar en el complex procés de desenvolupament del projecte.
Les administracions que participen en el futur Campus de Salut, que tindrà un cost d’uns 800 milions d’euros sense comptar l’equipament, escolliran aviat un dels quatre projectes arquitectònics que han quedat finalistes del concurs. Entre altres detalls, Cordón va explicar que el complex comptaria amb 27.000 metres quadrats d’aparcaments i aproximadament un miler de llits.
Cordón ha posat en marxa una oficina tècnica que compta amb un arquitecte i un enginyer de ponts i camins per fer un seguiment acurat del projecte. El coordinador va explicar que actualment es treballa, entre d’altres, en aspectes com la mobilitat (amb els accessos a Girona, Salt i l’autopista), resoldre alguns problemes urbanístics i en les necessitats energètiques. Cordón va insistir davant del ple que hi haurà transparència total i que totes les institucions treballen de manera coordinada i amb un objectiu comú.
Nou "hub" de la Cambra
Per la seva banda, David Coromina, director del Hub Salut i Benestar de la Cambra, va explicar que aquesta nova àrea de la Cambra s’ha creat especialment per anar definint els projectes d’innovació que podrien anar al Hub d’Innovació del Campus. L’oficina del Hub Salut i Benestar de la Cambra està ubicada a l’escola EUSES, dins el futur complex del Campus.
Segons Cordón, cal visió de futur, no només per construir l’hospital, sinó per plantejar tot el complex sanitari i universitari amb un impacte a mig i llarg termini.
El coordinador va reiterar que, malgrat alguns obstacles tècnics, es manté el calendari previst perquè la inauguració del Campus sigui el 2031. Va reconèixer que determinats informes desfavorables en matèria urbanística i de mobilitat al sector sud de Salt han afegit complexitat al procés, però va assegurar que s’està treballant intensament per resoldre aquestes qüestions sense que comportin desviacions significatives del cronograma.
Cordón va assegurar que hi ha ple acord entre administracions, universitat i agents implicats per evitar que els entrebancs tècnics no afectin el desenvolupament global del projecte. Finalment, va posar en valor la necessitat de consolidar el Campus com un veritable pol d’atracció de talent, recerca i activitat econòmica vinculada a la salut.
