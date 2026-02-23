Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes
El 2024 va tancar amb 2.586 ferits en sinistres viaris a carrers i carreteres de la província: 1.849 conductors, 551 passatgers i 186 vianants
El Gironès és la sisena comarca de Catalunya amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes, segons l’últim Anuari estadístic del Servei Català de Trànsit, publicat recentment i corresponent al 2024. Als carrers de Girona i de la resta de municipis de la comarca s’hi van comptabilitzar 439 accidents. El balanç és d’una víctima mortal, 30 ferits greus i 477 ferits lleus.
Aquesta xifra situa el Gironès en sisena posició a Catalunya, per darrere de comarques amb molta població com el Barcelonès (7.727 accidents), el Baix Llobregat (1.327), el Vallès Occidental (1.097), el Maresme (700) i el Vallès Oriental (573).
Per trobar una altra comarca gironina cal baixar fins a l’onzena posició, l’Alt Empordà, amb 323 accidents urbans. En aquest cas, el recompte deixa un mort, 20 ferits greus i 375 ferits lleus.
En el conjunt de la província de Girona, durant el 2024 es van registrar 1.129 sinistres en vies urbanes amb víctimes, amb un balanç de quatre morts, 87 ferits greus i 1.249 ferits lleus. Pel que fa a les vies interurbanes, es van comptabilitzar 1.118 accidents amb víctimes, entre els quals 20 sinistres mortals que van causar 22 morts. A més, hi va haver 117 ferits greus i 1.447 ferits lleus.
Vianants
L’anuari també detalla el perfil de les víctimes ferides, diferenciant entre conductors, passatgers i vianants. A la demarcació gironina van resultar ferits 1.849 conductors, 551 passatgers i 186 vianants. Precisament, el col·lectiu on ha crescut més la lesivitat és el dels vianants, amb un augment d’aproximadament el 12%, en passar de 167 a 186 en un any.
Per comarques, el Gironès és el territori amb més víctimes (sumant urbana i interurbana), amb 797 en total: 600 conductors, 132 passatgers i 65 vianants. En el segon lloc s'hi situa l’Alt Empordà, amb 729 víctimes: 478 conductors, 177 passatgers i 74 vianants.
Els factors recurrents
En aquest anuari també s'hi analitza que els accidents de trànsit del 2024 es van produir majoritàriament per factors vinculats al comportament al volant, però amb diferències clares entre ciutat o poble i carretera. En zona urbana el principal origen és la infracció d’una norma de circulació, que concentra el 40% dels casos amb factor determinat (4.607). En segon lloc hi ha l’errada del conductor (34,2%, 3.938) i, a continuació, la distracció (14,8%, 1.703). És a dir, als carrers el pes recau sobretot en conductes com no respectar preferències, senyals, semàfors o maniobres mal executades.
En canvi, a les vies interurbanes el patró canvia: tot i que les infraccions continuen sent el factor més citat (28,4%, 2.457), la distracció gairebé l’empata i esdevé el gran element diferencial, amb un 25,8% (2.230). També guanya protagonisme la velocitat inadequada, que a carretera representa el 14,5% (1.253) mentre que en entorn urbà té un pes molt menor (2,5%, 292). El consum d’alcohol o drogues també és més rellevant fora ciutat: 5,5% (472) a interurbana davant del 2,3% (263) a urbana.
