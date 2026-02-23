El Govern només aprova un de cada cinc ajuts a joves gironins per emancipar-se
Girona és la vegueria amb el percentatge més baix de sol·licituds aprovades del programa de préstecs per a l’emancipació juvenil
El programa de préstecs per a l’emancipació juvenil impulsat pel Govern de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya només ha aprovat el 19,2% de les sol·licituds presentades a la vegueria de Girona fins al 15 de gener de 2026. Això significa que només una de cada cinc sol·licituds gironines ha rebut llum verda, segons les dades facilitades pel mateix Govern en una resposta parlamentària.
En total, des que el programa es va posar en marxa el juny passat i fins a data de 15 de gener d'enguany, a Girona s’han registrat 777 sol·licituds de finançament, de les quals 149 han estat aprovades i 58 finalment signades. El percentatge d’aprovació situa Girona com la vegueria amb el nivell més baix d’èxit en relació amb les peticions presentades. La vegueria amb el percentatge d'ajuts aprovats més alt és Terres de l'Ebre, amb un 27%. Seguidament, hi ha Catalunya Central (26,5%), Lleida (24,8%), Penedès (24,3%), Alt Pirineu i Aran (23,9%), Camp de Tarragona (22,4%) i Barcelona (21,4%).
Pel que fa al total de Catalunya, s'han rebut 6.485 sol·licituds, de les quals 1.421 han estat aprovades i 496 formalitzades. L’import mitjà dels habitatges finançats és de 214.909 euros, amb una edat mitjana de les persones beneficiàries de 29,4 anys i un salari mitjà de 23.726 euros anuals. Les entitats financeres amb les quals s’han formalitzat les hipoteques, en volum, de major a menor, són: Caixabank iMagin, BBVA, Caixa d’Enginyers, Sabadell, Arquia i Caixa Rural de Guissona.
Requisits per accedir als ajuts
El principal objectiu d'aquest programa és ajudar aquells joves que poden pagar una hipoteca, però que encara no tenen prou estalvis per fer front a l'entrada. Els préstecs compten amb 500 milions d'euros de pressupost en cinc anys. Seran cent milions anuals fins al 2029. La Generalitat estima que una persona que s'aculli a aquest préstec es pot estalviar fins a 50.000 euros en interessos al llarg de la vida de la hipoteca.
Entre els principals requisits hi ha que els sol·licitants han d’estar empadronats a Catalunya i tenir entre 18 i 35 anys. A més, l’habitatge ha de ser el primer que compra la persona sol·licitant i ha d’esdevenir la seva residència habitual. Finalment, els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran (incloent-hi menors i persones que no sol·licitin el préstec) no podran superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5.
Els préstecs cobreixen fins al 20% del valor de l’immoble (amb un topall de 50.000 euros) i el 80% restant l’aporten les entitats bancàries adherides al programa. Els habitatges finançats mitjançant aquesta fórmula passen a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent.
Mecanismes de control
Quant al mecanisme de control per garantir el bon ús dels recursos i la correcta aplicació del programa, l’Institut Català de Finances (IFC) fa una anàlisi de la sol·licitud i del risc, com fa amb tots els préstecs. Si la persona sol·licitant compleix els requisits i els criteris de risc, se li aprova l’operació condicionada a la concessió d’una hipoteca per part d’una de les entitats adherides al programa, que fa també la seva anàlisi del risc pròpia. Finalment, en el cas que s’aprovin les dues operacions, aquestes se signen conjuntament davant de notari en el l’acte mateix de compravenda de l’immoble i es fa efectiu el desemborsament del préstec.
En definitiva, el Govern fa una valoració inicial positiva, ja que consideren que és "un producte que dona resposta a la necessitat que tenen els joves de poder fer front a l’entrada d’un habitatge". Afegeixen que és un producte que "era necessari implementar i que, de retruc, està contribuint a ampliar el part d’habitatge protegit". El Govern està analitzant l’impacte d’aquesta mesura per poder determinar quina ha de ser l’evolució del pressupost destinat al programa.
