El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
L'empresa francesa SAF Helicoptères començarà a operar provisionalment a la base gironina després dels incompliments continuats amb Eliance
El Consell d’Administració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha aprovat aquest 19 de febrer de 2026 la resolució total del contracte amb Eliance, l’empresa que fins ara gestionava el servei d’helicòpter medicalitzat amb bases a Girona i a Móra d’Ebre. La decisió arriba després de mesos d’incidències i incompliments contractuals que ja havien afectat puntualment el servei a les comarques gironines.
Segons ha informat el SEM, Eliance ha deixat d’operar aquest diumenge, 22 de febrer. A partir d'aquest dilluns, l’empresa francesa SAF Helicoptères assumirà la base de Girona amb un nou helicòpter medicalitzat. Paral·lelament, iniciarà la contractació i formació dels professionals necessaris per posar en marxa el quart aparell, que es preveu que entri en funcionament al llarg del mes de març.
Fins que el quart helicòpter estigui plenament operatiu, el SEM desplegarà un dispositiu de contingència amb tres aeronaus situades estratègicament a la Seu d’Urgell, Girona i Reus, així com un reforç amb ambulàncies medicalitzades terrestres. L’objectiu, segons el servei d’emergències, és garantir la cobertura assistencial a tot el territori i especialment a les zones més allunyades.
Actualment, el SEM disposa de 444 unitats arreu de Catalunya, quatre de les quals són helicòpters medicalitzats (HEMS). A més, durant aquest 2026 està previst el desplegament del nou Model Assistencial de Transport Sanitari, que ha de reforçar encara més la cobertura terrestre.
La contractació d’emergència amb SAF és, però, una solució temporal. El SEM ja ha anunciat que iniciarà una nova licitació per adjudicar definitivament el servei dels quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya, un procés que es preveu que es posi en marxa durant el 2027.
Antecedents a Girona
La rescissió del contracte arriba després de diversos episodis d’afectació del servei. Aquest mateix estiu, l’helicòpter medicalitzat amb base al costat de l’hospital Josep Trueta va estar més d’una setmana sense operar a les comarques gironines. Entre el 20 i el 28 de juliol només van funcionar dos dels tres aparells operatius a Catalunya, que es van ubicar a Vic i Lleida per criteris d’equitat territorial.
En aquell moment, fonts del SEM van atribuir la situació a problemes en la gestió d’Eliance, que des de feia mesos no estava garantint la substitució dels aparells quan entraven en manteniment, tal com estableix el contracte. L’empresa estava obligada a disposar d’un helicòpter de reserva per cobrir incidències tècniques o revisions, un requisit que no s’hauria complert de manera reiterada.
Les incidències havien obligat el SEM a fer redistribucions constants de les aeronaus disponibles i a reforçar el servei terrestre a les comarques afectades. Malgrat tot, el servei assegurava que l’assistència sanitària d’emergències havia estat “garantida en tot moment” gràcies a la gestió dinàmica dels recursos i a la mobilització d’unitats allà on era necessari.
Ja el març passat, el SEM havia iniciat una licitació per gestionar dos dels quatre helicòpters amb l’objectiu de diversificar el servei i reduir la dependència d’un únic operador. Fruit d’aquest procés, SAF va assumir les bases de Tremp i Sabadell a finals d’estiu, mentre que Eliance mantenia Girona i Móra d’Ebre.
Ara, amb la resolució total del contracte, SAF passarà a gestionar la totalitat del servei aeri medicalitzat a Catalunya de manera provisional, a l’espera del nou concurs públic.
