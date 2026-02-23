Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
S'estima un perjudici de 400.000 euros per uns fets que van succeir enmig d'un conflicte laboral
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos treballadors del Consorci de Transport Sanitari (CTS) de la Regió de Girona i n'han denunciat penalment tres més per les destrosses a catorze ambulàncies de l'empresa, la nit del 9 de febrer. Els dos arrestats són un home de 27 anys i una dona de 34, tots dos com a presumptes autors d'un delicte de danys. Els fets es van produir pels volts de les 11 de la nit quan els sospitosos van accedir a la nau que s'utilitza com a base del CTS de Girona i van destrossar tretze ambulàncies i un vehicle d'intervenció ràpida. Entre els danys van trencar parabrises, van punxar les rodes, van tancar retrovisors i van fer pintades. Tot plegat enmig d'un conflicte laboral entre l'empresa i els treballadors.
Els Mossos van iniciar una investigació per identificar els autors dels fets. Els agents van poder determinar que els responsables eren un total de set persones amb diferent grau de participació. Per aquest motiu el dia 18 de febrer es va detenir un home i una dona i es van denunciar penalment cinc persones més, com presumptes autors d’un delicte de dany, tots ells treballadors de l'empresa.
Arran d'aquests fets, l'empresa va haver d'aturar de manera immediata l'activitat, ja que els vehicles de la nau van quedar afectats i no podien circular normalment. Això ha provocat pèrdues tant pels danys directes a les ambulàncies i al cotxe com també ha evitat accedir a contractes i licitacions. En total, el perjudici causat estimat puja a la vora dels 400.000 €.
En aquest sentit, es comptabilitzen els danys causats directament els vehicles en 19.420 € i els provocats a les instal·lacions que s'enfilen a 850 €. La resta fins als 400.000 euros corresponen a les pèrdues econòmiques derivades de la interrupció de l'activitat, amb el cost de tenir els treballadors aturats, la pèrdua de dos contractes amb entitats i dels serveis que estava previst fer i que no es van efectuar.
A tall d'exemple, només els dos dies següents després dels fets, l'afectació directa al servei va repercutir en què no es van executar els 209 serveis planificats i un total de 20 treballadors no van poder continuar amb la seva activitat laboral.
Els detinguts, sense antecedents, van quedar en llibertat després de declarar davant de la policia i compareixeran davant el jutge coneixedor de la causa, quan siguin requerits.
