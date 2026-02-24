Completar un passaport digital comprant a la Garrotxa: 1.000 € en premis
L'aplicació Garrotxa Approp, amb 104 establiments adherits, ja ha gestionat més de 13 milions d'euros i ara afegeix el Passaport per dinamitzar el comerç local i la restauració.
Fer compres i anar “segellant” caselles al mòbil. Aquesta és la idea del Passaport que activa l’aplicació Garrotxa Approp a finals de febrer, amb una campanya que vol donar un impuls al comerç local i la restauració de la comarca. Segons la nota de premsa del projecte, la iniciativa repartirà 1.000 € en premis entre els participants més ràpids.
La proposta converteix el consum de proximitat en un repte: cal completar un passaport digital de 10 caselles, i cada casella s’omple amb una compra. La condició és clara: cada segell ha de correspondre a un establiment diferent. Quan el passaport queda ple, l’usuari obté una recompensa de 10 €, però només per als 100 primers que ho aconsegueixin.
El tret de sortida oficial serà el 27 de febrer, coincidint amb el dia de la botiga al carrer. A partir d’aquí, la campanya es mantindrà activa durant el mes de març o fins que s’exhaureixin els 100 passaports disponibles.
Una plataforma amb recorregut
Garrotxa Approp arriba a aquesta nova acció amb una comunitat ja consolidada. Actualment, segons les dades facilitades, hi ha 104 establiments adherits i més de 10.000 persones ja tenen descarregada l’aplicació, que anomena “proppers” els seus usuaris.
La nota també destaca l’activitat acumulada des de la posada en funcionament: pel sistema hi han circulat més de 13 milions d’euros. Al llarg de l’any, l’app impulsa altres accions de promoció i fidelització —com el Juga d’Approp i la ruleta— i ara hi suma el Passaport. Segons el projecte, l’aplicació té versions per a Android, iPhone i Huawei, i disposa de web i canals d’informació.
