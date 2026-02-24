L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers
Ha estat premiat per tercer any seguit com el Millor Aeroport Europeu en la seva categoria, a més de rebre el reconeixement de l'aeroport més net
El Consell Internacional d’Aeroports (ACI) ha distingit els aeroports d’Aena a Catalunya amb set premis del programa ASQ de qualitat del servei. L'aeroport Girona-Costa Brava hi destaca amb dos guardons, basats en la valoració dels passatgers.
El programa ASQ (Aeroport Service Quality) ha tornat a situar l’Aeroport de Girona-Costa Brava entre els més ben considerats del continent. Segons ACI, l’aeroport gironí rep per tercer any consecutiu el premi de Millor Aeroport Europeu dins la seva categoria.
A més, aquesta edició li atorga el reconeixement d’Aeroport Europeu més Net, que posa el focus en les tasques de neteja “per garantir la qualitat en l’experiència del passatger”. El director, Vicent Pallarès, atribueix els resultats a l’esforç conjunt dels professionals que operen a les instal·lacions i a la millora continuada.
Pallarès subratlla el paper de l’equip i la continuïtat dels resultats: “Rebre aquest premi ASQ suposa un suport molt significatiu a l’esforç conjunt de tots els professionals que operen a l’Aeroport de Girona-Costa Brava. És, a més, un reconeixement que dona continuïtat a distincions obtingudes en anys anteriors, reflex d’un compromís estable i coherent amb la millora de l’experiència del passatger. La millora contínua és un objectiu compartit per tota la comunitat aeroportuària, i aquest reconeixement confirma que la feina ben coordinada, la proximitat i l’atenció al detall són la clau per oferir un aeroport eficient i acollidor”.
Set premis a Catalunya
Mentrestant, l’Aeroport de Reus també és premiat com a Millor Aeroport Europeu a la seva categoria —per quart any consecutiu— i rep, per tercer any seguit, la distinció d’“Aeroport Europeu amb el recorregut més fàcil”, sempre segons ACI.
Pel que fa a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, ACI li concedeix tres reconeixements: “Personal més amable” (per segon any consecutiu), “recorregut més fàcil” i “més agradable”, vinculats a l’atenció al públic i a l’oferta de serveis.
Premis basats en enquestes als viatgers
Segons ACI, aquests guardons parteixen dels resultats de les enquestes ASQ, que mesuren la percepció dels passatgers sobre aspectes com l’accés, les instal·lacions, l’amabilitat del personal, la seguretat o els temps d’espera. La mateixa nota afegeix que, en conjunt, Aena suma 15 premis repartits entre 10 aeroports.
