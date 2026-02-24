Incendi nocturn en una nau ocupada d'Olot
Els efectius d'emergències no hi troben cap persona però sí dos gossos i cadells que s'han traslladat sans i estalvis a una protectora
Un incendi va afectar la nit de dilluns a dimarts una nau ocupada d’Olot, a la plaça Palau, sense que constessin ferits. L’edifici fa aproximadament 90 metres de llarg per 8 d’ample.
El succés es va produir cap a tres quarts de dotze de la nit. Fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, així com la Policia Municipal d’Olot i els Mossos d’Esquadra. En arribar, els Bombers van localitzar quatre petits focus d’incendi a l’interior de la nau i amb els cossos policials van fer una recerca per si hi havia persones atrapades o afectades pel fum, però no hi van trobar ningú.
Durant la inspecció, però, els efectius sí que van localitzar dos gossos amb els seus cadells, que no van resultar ferits. Els animals es van traslladar posteriorment a la protectora d’Olot.
Un cop controlats els focus, els Bombers van ventilar tota la nau i, quan la situació va quedar assegurada, es van retirar. Els Mossos han obert una investigació per aclarir l’origen del foc.
