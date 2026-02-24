Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
Per causes que s'estan investigant, el jove que anava a bord d'un ciclomotor ha sortit de la via i ha xocat contra un fanal
Un veí de Banyoles de 17 anys ha mort aquest dimarts en un accident a Camós, al Pla de l'Estany. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del sinistre a les 16.07 hores. Per causes que s'estan investigant, el jove que anava a bord d'un ciclomotor ha sortit de la carretera i ha xocat contra un fanal. Fins al lloc, a la carretera de Camós a l'altura del número 32, s'hi han traslladat efectius dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han pogut fer res per salvar-li la vida tot i activar l'helicòpter. També han activat atenció psicològica per atendre els familiars del jove.
