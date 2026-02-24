Un projecte pioner fa accessible digitalment més d’un segle d’història mèdica a Girona
La iniciativa del Col·legi de Metges ha suposat vuit anys de feina per identificar, classificar, descriure i digitalitzar l’arxiu
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha culminat el desenvolupament d’un projecte d’organització documental i digitalització del seu arxiu, iniciat fa vuit anys. Un procés que perseguia un doble objectiu: millorar la gestió interna i la transparència administrativa de la institució i preservar i fer accessible el patrimoni històric del Col·legi des de la seva fundació, l’any 1894. És el primer projecte d’aquestes característiques a tot l’Estat.
Aquest procés s’ha desplegat progressivament per fases i ha permès identificar, classificar i descriure el conjunt de la documentació generada al llarg de més d’un segle d’activitat col·legial.
S’han identificat 13 fons documentals, és a dir, documentació vinculada a 13 ens, entre els quals destaca el fons principal, que és el del Col·legi de Metges, però també n’hi ha d’altres com el del Sindicato Médico, entitat prèvia a la fundació del Col·legi, o la Secció gironina del Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, creada en temps de la República quan es van suprimir els col·legis provincials.
La documentació s’ha classificat i descrit mitjançant metadades que en faciliten la cerca i recuperació informàtica. S’hi han incorporat dades com el context històric, la cronologia, l’autoria o la història de cada fons, amb una important tasca d’estandardització —especialment en àmbits geogràfics, especialitats i universitats— per garantir que la informació dels metges col·legiats sigui consultable i explotable.
Digitalització a l’abast del públic
S'hi pot accedir des del web corporatiu: https://www.comg.cat/arxiu amb l’objectiu és posar a l’abast de la ciutadania tota la informació sobre la història de la institució col·legial i dels seus metges, tant per a finalitats informatives com documentals i de recerca històrica. L’arxiu del COMG conté la informació relativa als fons documentals del Col·legi i als 2.086 metges col·legiats entre 1934 i 1994, més les defuncions des del 1994 fins l’actualitat.
L’arxiu està pensat tant perquè el faci servir la comunitat investigadora a l’hora de buscar informació vinculada a l’exercici mèdic a la demarcació de Girona com per aquella família, l’avi de la qual era metge, que pugui tenir interès en buscar l’expedient de l’avi i veure’l amb el paper i la retòrica de l’època.
Al costat dels fons documentals, també s’hi ha identificat, classificat i descrit un arxiu fotogràfic amb imatges des del 1954 fins l’actualitat, i una part d’hemeroteca que conté els butlletins informatius del Sindicat de Metges i posterior Col·legi, del 1894 al 2014.
Acte de presentació
Per donar a conèixer el projecte, el COMG farà aquest dijous dijous a les sis de la tarda un acte obert sota el lema Posem el passat, el present i el futur del COMG al teu abast. La benvinguda a l’acte anirà a càrrec del Dr. Josep Vilaplana, president del COMG.
Tot seguit, es farà la presentació del projecte amb Miquel Casademont, coordinador i director del projecte. A continuació, els arxivers del projecte Pau Font i Santi Fonfría presentaran una síntesi de la feina duta a terme i alguns exemples del material tractat i digitalitzat.
La sessió inclourà la conferència Preservar la memòria: l’arxiu del COMG, a càrrec de Quim Nadal, catedràtic d’Història i exdirector de l’Institut Català del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de posar en valor la importància de conservar i difondre la memòria documental de les institucions. Tancarà l’acte el Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Borràs.
