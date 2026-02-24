El túnel de Sant Esteve d’en Bas tanca dos dies per obres
La Generalitat desvia el trànsit per una carretera secundària avui i demà, mentre es fa la instal·lació d’un nou sistema de megafonia
El túnel de Sant Esteve d’en Bas, a la C-63, tindrà una restricció de trànsit avui i demà, els dies 24 i 25 de febrer de 2026. Segons el Centre de Control de Túnels de la Generalitat de Catalunya, el pas quedarà limitat en ambdós sentits de 08:00 a 17:00 per instal·lar un nou sistema de megafonia.
La incidència afectarà el tram comprès entre el PK 66+085 i el 68+250, on s’ha programat la intervenció tècnica. La restricció, tal com detalla la informació facilitada pel Centre de Control, es farà durant la franja diürna i implicarà el tall d’accés al túnel mentre durin els treballs.
A la pràctica, això vol dir que els vehicles no podran travessar el Túnel de Sant Esteve d’en Bas en les hores indicades, i que el trànsit s’haurà de reorganitzar a la zona. L’actuació està vinculada a la instal·lació d’un equipament nou de megafonia a l’interior de la infraestructura.
Tall en ambdós sentits
La restricció està prevista “en ambdós sentits”, segons el mateix avís, i afecta tant la circulació cap a un costat com cap a l’altre. La mesura s’aplicarà durant dos dies consecutius, amb el mateix horari: de 08:00 a 17:00.
En paral·lel, la Generalitat indica que es tallarà l’accés al túnel i que el trànsit es desviarà per una carretera secundària. L’avís no concreta quina via alternativa s’utilitzarà, però confirma que el pas es canalitzarà fora del túnel mentre s’executa la instal·lació del nou sistema.
