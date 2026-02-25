Aena quadruplica la inversió a l’aeroport de Girona: 112,4 milions fins al 2031
S'incrementarà la tarifa 35 cèntims per passatger a Girona-Costa Brava per finançar les inversions
Sara Ledo
Aena proposa invertir 112,4 milions d’euros a l’aeroport de Girona-Costa Brava en el quinquenni 2027-2031. La xifra és 4,4 vegades superior a la del període 2022-2026, quan —segons el mateix document— la inversió va ser de 25,4 milions d’euros.
El text emmarca aquesta aposta en el conjunt d’inversions plantejades per a la xarxa d’aeroports i heliports d’Aena a Espanya. L’objectiu, segons el document, és garantir capacitat per a la demanda futura, complir requisits de seguretat i manteniment i millorar els indicadors de qualitat i sostenibilitat, tot mantenint “tarifes competitives”.
A Girona, la proposta concreta actuacions que afecten espais clau del dia a dia de l’aeroport. Hi preveu la millora de la zona d’embarcament, la creació d’una terrassa al costat aire i l’adequació de la zona d’arribades no Schengen, a més del redisseny de l’aparcament d’autobusos.
El document també inclou l’ampliació de la plataforma, un punt directament vinculat a l’operativa a pista. I hi afegeix una partida d’intermodalitat per “contribuir a l’execució” de la passarel·la de connexió entre la futura estació d’alta velocitat i la terminal.
Tarifes i tramitació
En paral·lel, per finançar aquesta “gran onada inversora”, Aena planteja un increment mitjà anual de la tarifa que, en el cas de Girona-Costa Brava, seria de 35 cèntims; i que “es quedarien en 25 cèntims” si s’apliquessin els incentius.
El document afegeix que les inversions regulades (no comercials) s’han debatut en un procés de consultes amb companyies aèries i usuaris durant 5 mesos. Després de l’aprovació pel Consell d’Administració d’Aena, el text s’ha remès a la DGAC (Direcció General d’Aviació Civil) i a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), i també s’ha de presentar als comitès de coordinació aeroportuària, fins a l’aprovació del document definitiu pel Consell de Ministres, “com a màxim”, al setembre d’aquest any, segons el mateix document.
Madrid-Barajas: 4.477,4 milions i ampliació
D’altra banda, Aena ha explicat que invertirà el 60% dels gairebé 10.000 milions d’euros previstos entre 2027 i 2031 a Madrid i Barcelona. En concret, destinarà 4.500 milions d’euros a l’aeroport de Madrid-Barajas, segons la informació facilitada pel gestor aeroportuari.
A Madrid-Barajas, Aena preveu invertir 4.477,4 milions d’euros, dels quals 2.960 milions corresponen al projecte d’ampliació. Les actuacions contemplen l’ampliació de la T4S i la T4, un nou processador de la T123, la renovació de l’embarcament de la T123, preparar la infraestructura per a l’arribada de l’alta velocitat i de noves línies de metro amb l’objectiu d’aconseguir una intermodalitat sostenible, així com actuacions en vials, aparcaments i plataformes associades a les terminals.
El pes de Barcelona-El Prat: 1.765,2 milions
A Barcelona-El Prat, el gestor aeroportuari preveu destinar 1.765,2 milions d’euros entre 2027 i 2031, gairebé el 20% del total d’inversions previstes per Aena a la xarxa estatal, que ascendeix a 9.991 milions d’euros. D’aquesta xifra, 1.020 milions corresponen a actuacions relacionades amb l’ampliació de l’aeroport, valorada en 3.200 milions en total.
Segons el text, la companyia semipública executarà un terç dels 3.200 milions d’euros abans del 2031 en diverses actuacions i deixarà els més de 2.000 milions restants per als quatre anys següents (DORA IV). Als 1.020 milions s’hi afegeixen 745 milions més, que s’executaran en el mateix període, destinats a actuacions generals vinculades al manteniment, la seguretat, la qualitat, la sostenibilitat o la tecnologia, que en molts casos són “conseqüència de canvis normatius més exigents”.
En concret, Aena impulsarà en aquest període bona part de la reforma de la T2 i una part del reculament de la façana de la T1, orientat a guanyar més espai “perquè els viatgers estiguin còmodes i hi càpiguen bé les noves màquines de revisió d’equipatges, que permeten no treure líquids i equips electrònics”.
Compensacions mediambientals i calendari
A més, el gestor aeroportuari espera afrontar en els pròxims quatre anys “inversions importants en l’àmbit de les compensacions mediambientals si es compleixen els terminis i el pla director està aprovat entre 2028 i 2029”. D’aquesta manera, en el període següent, 2032-2035, es faria la terminal satèl·lit i l’allargament de la pista.
L’ampliació de l’aeroport de Barcelona, valorada en 3.200 milions d’euros, implica la construcció d’una nova terminal satèl·lit, una connexió entre aquesta nova terminal i la T1, l’allargament de la pista del mar i unes compensacions mediambientals, ja que es modifiquen en alguns aspectes elements de la Xarxa Natura 2000.
Aena preveu invertir 9.991 milions d’euros entre 2027 i 2031 a tots els aeroports per “atendre el trànsit de les pròximes dècades” i, alhora, mantenir “la capacitat actual, la seguretat, els nivells de qualitat i l’eficiència del sistema aeroportuari, i reforçar el compromís amb la sostenibilitat”.
A més, es duran a terme “projectes clau” als aeroports Màlaga-Costa del Sol, Alacant-Elx Miguel Hernández, Tenerife Sud, València, Eivissa, César Manrique-Lanzarote, Bilbao, Tenerife Nord-Ciudad de La Laguna, Menorca i Melilla. “El que proposa Aena és transformar en els pròxims 10 anys els aeroports espanyols per donar servei als viatgers de les pròximes tres dècades”, ha reiterat Maurici Lucena, president i conseller delegat d'Aena.
