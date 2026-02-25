La CUP reobre el pols pel títol «Molt Lleial Ciutat» d’Olot
El nomenclatura, que encara utilitza l'Ajuntament d'Olot, podria deixar de formar part del protocol, si el consistori formalitza la renúncia
La retirada del títol de «Molt Lleial Ciutat» va tornar al ple d’Olot de dijous passat. El regidor de la CUP, Daniel Dorca, va reclamar que l’Ajuntament iniciï els tràmits per renunciar a aquesta distinció del segle XIX. L’alcalde, Agustí Arbós, va dir que la petició s’estudiarà.
No era una qüestió nova. La CUP ja ho havia intentat fa cinc anys. El 17 de desembre de 2020, el grup va presentar el mateix prec, aleshores amb Josep Berga a l’alcaldia. Segons va recordar Dorca al ple del dia 19, la resposta va ser que s’analitzaria el tema, però no es va arribar a cap acord ni es va fer cap pas formal.
En el seu moment, la CUP criticava que el títol de «Molt Lleial Ciutat» –concedit per la Corona durant la Primera Guerra Carlina– és un vestigi monàrquic anacrònic. En el ple del desembre de 2020, el portaveu Lluís Riera argumentava que el reconeixement de 1836 no encaixava amb la voluntat sobiranista de molts olotins. La CUP sostenia que, per coherència amb la majoria votant independentista, calia esborrar qualsevol menció al títol en els símbols i documents oficials.
Dubtes sobre el valor jurídic
En aquella sessió de 2020, Berga va admetre que no tenia clar quin valor jurídic tenia exactament el títol i va apuntar que calia estudiar si es tractava d’una distinció purament honorífica o si comportava algun efecte administratiu. També va deixar en mans dels serveis jurídics municipals la possibilitat d’aclarir si el ple podia acordar-ne la retirada i quin procediment caldria seguir.
Ara, amb Agustí Arbós a l’alcaldia, la qüestió reapareix. Dorca va defensar que el consistori pot obrir un procediment formal per revisar la continuïtat del títol de «Molt Lleial Ciutat», que encara forma part de la formulació protocol·lària de la ciutat i apareix en documentació institucional.
Arbós, per la seva banda, no va entrar en el fons del debat i es va limitar a indicar que la petició es tornarà a estudiar quna es conegui l'abast jurídic. No va fixar terminis ni va concretar quin recorregut pot tenir.
El títol de «Molt Lleial Ciutat d’Olot» es remunta a la Primera Guerra Carlina (1833-1840). Entre setembre i octubre de 1835, la vila va resistir un setge de forces carlines en el marc del conflicte dinàstic entre els partidaris d’Isabel II i els del pretendent Carles.
Un títol concedit el 1836
Arran d’aquests fets, les Corts van concedir el 1836 el títol de «Muy Leal», en castellà, llengua administrativa de l’època. Amb el temps, la fórmula es va traduir com a «Molt Lleial».
Aquest tipus de distincions eren habituals al segle XIX i s’atorgaven a municipis que havien destacat en conflictes bèl·lics o en episodis de fidelitat institucional. El títol no altera la denominació oficial —que és Olot—, però històricament ha format part de la seva denominació protocol·lària.
Gairebé dos segles després, el futur del títol de «Molt Lleial Ciutat» continua obert. Si l’Ajuntament formalitza la renúncia, hauria d’actualitzar l’escut i la documentació institucional per eliminar la menció «Molt Lleial Ciutat». En aquest cas, el consistori treballaria amb la Generalitat per tramitar-ho legalment.
