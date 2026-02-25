Sant Joan les Fonts demana a Sàmper dues rotondes i millores al polígon de Begudà
En la trobada amb el conseller, l'Ajuntament va destacar que la taxa d'atur és inferior a la mitjana, però cal millorar la qualitat de l'ocupació.
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha aprofitat la visita del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, per reclamar actuacions pendents de mobilitat i millores al polígon de Begudà. El consistori vol desencallar dues rotondes i avançar en actuacions que afecten el dia a dia dels veïns i dels treballadors.
La trobada, amb la participació del delegat territorial a Girona, Pau Rich, va servir també per repassar la situació econòmica del municipi. El govern local destaca que la taxa d’atur és inferior a la mitjana comarcal i provincial, però remarca que cal continuar treballant perquè això es tradueixi en ocupació de més qualitat, amb salaris més competitius i més formació.
En l’apartat d’infraestructures, el consistori posa el focus en dues rotondes. La primera és la d’accés al nucli, a l’alçada del carrer que porta al Club Poliesportiu Santjoanenc: està projectada i pressupostada, però pendent d’incorporació als pressupostos de la Generalitat, sempre segons el comunicat. La segona és la rotonda d’accés al nucli i al polígon de Begudà, que el municipi situa en fase de treball.
Polígon i desplaçaments quotidians
En paral·lel, es van exposar les demandes de millores al teixit industrial. Pel que fa als polígons, l’Ajuntament assenyala que Begudà és una zona amb anys d’antiguitat que necessita actuacions d’arranjament i asfaltatge dels carrers. Tot i recordar que el manteniment és competència municipal, demana suport del Departament d’Empresa i Treball per impulsar actuacions que reforcin la competitivitat.
Finalment, el consistori planteja una altra petició vinculada als desplaçaments: habilitar una via paral·lela a la carretera general en direcció al polígon per facilitar moviments en bicicleta i en patinet elèctric. Admet que és una actuació complexa, però defensa que és necessària per millorar la seguretat dels treballadors.
