El Trueta suma set places de formació de sanitaris residents, amb l'estrena del MIR d'Urgències

Pel que fa a l’especialitat de medicina de família i comunitària, manté les 33 places per a residents de medicina i 8 per a infermeria

Professionals d'Urgències de l'hospital Trueta.

Professionals d'Urgències de l'hospital Trueta. / ICS Girona

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

L’oferta formativa per a nous residents de l’ICS Girona ascendeix aquest 2026 a 103 places entre les especialitats hospitalàries i d’atenció primària. D’aquest total, 62 corresponen a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que incrementa set places respecte a l’oferta de 2025.

Per la seva part, l’especialitat de medicina de família i comunitària manté les 33 places de residents de medicina i les 8 d’infermeria.

Pel que fa al Trueta, dels 62 residents que s’incorporaran enguany, 51 corresponen a medicina (MIR); 7 a infermeria especialitzada (llevadores internes residents [LLIR] i infermeres internes residents [IIR]); 3 a farmàcia (FIR); i un a biologia (BIR).

Aquestes places es reparteixen entre 33 especialitats mèdiques i d'infermeria acreditades per la Unitat Docent del centre, entre les quals destaquen dues novetats: medicina d’urgències i emergències, i radiofísica hospitalària.

Incorporació d'urgències i radiofísica

L’aprovació, l’any 2024, de l'especialitat de medicina d’urgències i emergències ha permès donar resposta a la petició històrica. La formació dels residents es desenvoluparà en tres dispositius docents complementaris: l’Hospital Trueta, l’Hospital de Santa Caterina i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Aquest model garantirà una formació especialitzada, tant en serveis d’urgències hospitalaris com en dispositius d’emergències extrahospitalàries.

Pel que fa a la incorporació de radiofísica, actualment, al Trueta hi treballen set radiofísics hospitalaris adscrits a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). En els darrers anys, aquesta Unitat ha consolidat el seu paper clau a l’hora de gestionar tecnologies avançades dins del procés radioteràpic, basat en la precisió i la personalització dels tractaments.

Jornada de portes obertes

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta formativa i els centres docents als futurs residents de medicina, infermeria i farmàcia, l’ICS Girona organitza una nova jornada de portes obertes.

La primera sessió tindrà lloc el 18 de març i estarà adreçada a les especialitats hospitalàries, amb informació directa per part de residents i tutors i visites guiades als serveis assistencials de l’Hospital Trueta, per a les quals s’ha habilitat un formulari d’inscripció. També s’habilitaran sessions telemàtiques de diferents especialitats per a aquelles persones interessades que no hi puguin assistir presencialment.

La sessió informativa per als futurs residents de medicina familiar i comunitària es farà el 25 de març, a les 12 h, a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona.

