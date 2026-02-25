Unió de Pagesos exigeix mesures al Govern per controlar l'expansió del coipú a les comarques gironines
El sindicat denuncia que enguany no s'ha fet "cap de les accions" de captura i control
Unió de Pagesos (UP) exigeix al Departament de Territori que reprengui les mesures de control per evitar l'expansió del coipú, principalment a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. El sindicat agrari denuncia que des de principi de gener, el Govern no ha dut a terme "cap de les accions" de captura i control que s'havien desplegat entre els anys 2023 i 2025 per impedir la propagació de l'espècie. Per això, l'organització acusa la Generalitat de "manca de previsió" per a la continuïtat del servei que havia de garantir el desplegament d'aquestes mesures perquè no ha renovat les dues brigades específiques que hi havia i que van capturar més de 3.200 exemplars.
Unió de Pagesos recorda que l'any 2023, i arran de les queixes de la pagesia pels danys agrícoles, el Govern va posar en marxa dues brigades específiques per al control del coipú. Segons el sindicat, des de la seva arrancada fins al maig del 2025 van capturar 3.289 exemplars.
Tot i això, Unió de Pagesos denuncia que, un cop va caducar la contractació del servei, el Departament va optar "de manera incomprensible" per no renovar-la per manca de pressupost. Unió de Pagesos sosté que aquesta decisió topa amb la necessitat d'una planificació de captures "constant i sostinguda" a les zones amb poblacions de coipú més nombroses.
El sindicat alerta de l'augment exponencial que la població d'aquesta espècia invasora ha tingut a Catalunya en els últims anys, sobretot a causa de la seva reproducció ràpida i nombrosa i adverteix que "cada cop més" és "una amenaça" per als conreus herbacis, com la colza i arròs, dels quals s'alimenta.
